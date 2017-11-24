Ertem Şener’e ağır eleştiri: Sen alemi kör herkesi aptal mı sanırsın?

Geçtiğimiz hafta Rasim Ozan Kütahyalı'nın Boşnaklar ile igili söylediği skandal sözlerin ardından "Kütahyalı hepinizin hakkından gelecek kadar güçlüdür" diyen sonra da çark eden Ertem Şener'e, spor yazarı Ercan Güven'den sert eleştiri geldi.

Beyaz TV’de yayınlanan ‘Beyaz Futbol’ programında Rasim Ozan Kütahyalı’nın Boşnaklar ile ilgili söylediği skandal sözler ülke gündemine oturmuştu. Her kesimden büyük tepki çeken, Rasim Ozan Kütahyalı’nın programdan kovulmasına neden olan olay sonrası sert eleştirilerin ardı arkası kesilmemişti. Ertem Şener ise Rasim Ozan Kütahyalı’nın kovulduğunu açıkladığı programda “Sakın haa… Kütahyalı hepinizin hakkından gelecek kadar güçlüdür…” diyerek skandala farklı bir boyut kazandırmıştı. Daha sonra çark eden Ertem Şener, kimsenin sözcüsü olmadığını açıklamıştı.

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Bu yaşanan olaylara son tepki Milliyet Yazarı Ercan Güven’den geldi. Ercan Güven, köşesinde yazdığı yazısında çirkin olayı yeniden gündeme getirerek “Sen alemi kör herkesi aptal mı sanırsın Ertem Şener?” diyerek tepkisini dile getirdi.

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Ercan Güven, ‘Başın belada…’ başlıklı yazısında konu ile ilgili şu ifadelere yer verdi:

“Ve senin programında, sapıklar koğuşundakilerin yüzünü kızartacak sözleri Boşnaklar'a reva gören Rasim Ozan Kütahyalı (kendine iltimas geçip en hafifinden koyduğu isimle) “zevzekliği” kabullenirken… Üstelik sen onu kovmak zorunda kalırken… Bir yandan da eleştiri hakkını kullanacak insanları tehdit edeceksin!..

“Sakın haa”… “Kütahyalı hepinizin hakkından gelecek kadar güçlüdür”…

Yani…

Onu kovan Ertem Şener'in gücünü varın siz hesap edin ve Boşnak değilseniz sesinizi kesin!

Boşnakların da, ya “derneği” ya “milletvekili” ya da “Cumhurbaşkanı başdanışmanı” laf edebilir… Öyle her önüne gelen değil.

Sen alemi kör herkesi aptal mı sanırsın Ertem Şener?..

Daha doğrusu, kendini ne sanırsın?

O programın sorumlusu isen, bırak tehditi, o programda dile getirilen cümleler yüzünden utanmalı, yerin dibine geçmelisin.

Geçtik Kütahyalı'yı… “Kılıç çeken kılıçla ölür” derler.

Herkese “gider” yapan da gider. Geç bile kalmıştır.

Peki nedir senin ayrıcalığın da… Rezaletin müellifini programdan kovarak rezalet olduğunu kabullenirken, eleştirmeyi yasaklayabiliyorsun insanlara?

Hem de tehditle…”

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