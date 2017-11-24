Enes Ünal ve Abdülkadir Ömür’ün ardından The Guardian’ın listesinde bir Türk daha!

The Guardian, 2000 doğumlu futbolcular arasından gelecek vadeden 60 futbolcuyu bir listede derledi. Listeye giren tek Türk oyuncu ise Berke Özer oldu. Daha önce listede Enes Ünal ve Abdülkadir Ömür de yer almış ve derlemenin öngörüleri büyük oranda doğru çıkmıştı.

SKOR DIŞ HABERLER / İngiltere’nin önemli gazetelerinden The Guardian, dünyanın yıldız adayı 60 genç futbolcusunu derledi. 2000 doğumlu futbolculardan oluşan listede Türkiye’den bir tek Altınordu’nun genç kalecisi Berke Özer yer aldı. İsmi Avrupa’nın dev kulüpleriyle anılan Berke için listede “Berke’yi gelecek vadeden oyuncu olarak değerlendirmek futbolunun hakkını vermemek olacaktır zira Berke yıldız oyuncu olarak Altınordu’da forma giymeye başladı bile. Pek çok büyük Avrupa kulübünün radarındaki Berke; Roma’da forma giyen Cengiz Ünder ve Freiburg’da forma giyen Çağlar Söyüncü’den sonra İzmir ekibinin beş büyük Avrupa ligine sunduğu yeni yetenek olabilir” ifadelerine yer verildi.

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Listeyi önemli kılan detay ise tahminlerin büyük oranda doğru çıkması. 2014’te 1997 doğumlu futbolcularla başlayıp bir geleneğe dönüşen listede 2014 yılında Bursaspor forması giymekte olan Enes Ünal, 2015’te Galatasaray altyapısında oynayan İbrahim Demirbağ, 2016’da Trabzonspor’da forma giyen Abdülkadir Ömür yer aldı. Enes Ünal ve Abdülkadir Ömür tahminlerinde adeta nokta atışı yapan derlemenin ardından Enes, 2015’te Manchester City’ye transfer olmuştu. 2016 listesinde yer alan Abdülkadir Ömür ise bu sezon patlama yaparken, Trabzonspor yönetimi genç futbolcuya dünyanın büyük kulüplerinden önemli tekliflerin geldiğini ifade ediyor.

Bu kadar isabetli tahminler yapan listede yer alan Berke Özer’e de Avrupa’dan teklifler geldiği biliniyor. Bakalım genç kaleci önümüzdeki yıllarda nasıl bir kariyer hamlesi yapacak. Listenin başarı oranına göre Berke’yi de Avrupa’da görmemiz kuvvetle muhtemel. 2017 listesine 4 futbolcu sokan İspanya’yı 3’er isimle Almanya ve Brezilya takip ediyor.

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