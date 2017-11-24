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GENÇLERBİRLİĞİ
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CANLI ANLATIM | Osmanlıspor – Gençlerbirliği – Süper Lig 13. hafta karşılaşması

Spor Toto Süper Lig 13. hafta ilk maçında Osmanlıspor sahasında Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. Maçın canlı anlatımı 'Skor' farkıyla sizlerle...
19:3924 Kasım 2017
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CANLI ANLATIM | Osmanlıspor – Gençlerbirliği – Süper Lig 13. hafta karşılaşması

Spor Toto Süper Lig 13. hafta mücadelesinde Osmanlıspor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geliyor.

Yeni teknik direktörü Ümit Özat ile kötü gidişata son vermek isteyen Gençlerbirliği, ligdeki son 3 maçından galibiyet çıkartamayan Osmanlıspor’a konuk oluyor.

Saat 20:00’de başlayacan olan mücadeleyi hakem Özgür Yankaya yönetecek. Zorlu karşılaşma beİN Sports ekranlarından naklen yayınlanırken ‘Skor’ farkıyla anbean takip edilebilecek.

CANLI MAÇ ANLATIMIOsmanlispor – Gençlerbirligi

İŞTE İLK 11’LER

OSMANLISPOR: Hakan, Numan, Maxsö, Vrsajevic, Anıl, Lawal, Musa, Özer, Serdar, Umar, Cikalleshi

GENÇLERBİRLİĞİ: Hopf, Ahmet, Uğur, Palitsevich, Ahmet İlhan, Ndiaye, Dialo, Alper, Skuletic, Khalili, Jailton

Etiketler
Gençlerbirliği Osmanlıspor
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