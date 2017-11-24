CANLI ANLATIM | Osmanlıspor – Gençlerbirliği – Süper Lig 13. hafta karşılaşması
Spor Toto Süper Lig 13. hafta ilk maçında Osmanlıspor sahasında Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. Maçın canlı anlatımı 'Skor' farkıyla sizlerle...
Spor Toto Süper Lig 13. hafta mücadelesinde Osmanlıspor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geliyor.
Yeni teknik direktörü Ümit Özat ile kötü gidişata son vermek isteyen Gençlerbirliği, ligdeki son 3 maçından galibiyet çıkartamayan Osmanlıspor’a konuk oluyor.
Saat 20:00’de başlayacan olan mücadeleyi hakem Özgür Yankaya yönetecek. Zorlu karşılaşma beİN Sports ekranlarından naklen yayınlanırken ‘Skor’ farkıyla anbean takip edilebilecek.
İŞTE İLK 11’LER
OSMANLISPOR: Hakan, Numan, Maxsö, Vrsajevic, Anıl, Lawal, Musa, Özer, Serdar, Umar, Cikalleshi
GENÇLERBİRLİĞİ: Hopf, Ahmet, Uğur, Palitsevich, Ahmet İlhan, Ndiaye, Dialo, Alper, Skuletic, Khalili, Jailton