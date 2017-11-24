Bulgar Gizli Servisi’nin Naim Süleymanoğlu belgeleri gün yüzüne çıktı!
Gizli Dosyalar Komisyonu yetkilisi Ekaterine Boncheva Nova TV’de katıldığı programda, Bulgar Gizli Servisi’nin Naim Süleymanoğlu için oluşturduğu özel dosyaya ‘Bukalemun’ adını verdiğini açıkladı. 1987’de açılan dosyanın, Bulgaristan’da 1990’da rejim çöküşüne dek açık kaldığı bilgisini paylaştı.
Komisyonun açıkladığı, Bulgar Gizli Servisi’nin Naim dosyasında sır olarak olarak kalmış diğer detaylar şunlar:
Naim’i Türkiye’de de izlediler
Naim Süleymanoğlu Türkiye’ye kaçtığı 1986’dan 1990’a kadar Türkiye’de de Bulgar ajanlar tarafından adım adım izlendi. Bu süre boyunca Türkiye’de neler yaptığı Gizli Servis tarafından not edilerek kayıt altına alındı.
Gizli Servis’ten ikili plan
Bulgar Gizli Servisi, halterci Türkiye’ye geçtikten sonra Naim Süleymanoğlu üzerindeki stratejisini iki ayak üzerine kurdu. Bunlardan birincisi yıldız sporcuyu tekrar Bulgaristan’a kazandırmak, ülkeye geri döndürmekti.
Psikolojik harekatla yıpratma
İkincisi ise, eğer ilk plan başarılı olamıyorsa, sporcuyu komşu ülke için yarışamaz hale getirmekti. Bu bağlamda psikolojik baskı oluşturmak temel araçtı. Sporcunun direncini kırmak, mental olarak kendisini zayıflatarak Türkiye adına önemli başarılar kazanmasına engel olmak hedeflendi. Naim’in Bulgaristan’ı bırakıp Türkiye’ye iltica ettiğinde Gizli Servis’te yaşanan hayal kırıklığı da belgelere yansıdı. Servis’in ve Bulgar halter camiasının adeta çöktüğü belirtilerek şu ayrıntılar paylaşıldı:
Moraller sıfıra indi
Avustralya’dan Türkiye makamları tarafından alınıp götürüldüğünde Bulgar Gizli Servisi’nde büyük bir panik havası oluştu. Ne yapacaklarını bilmiyorlardı ve halter camiasındaki herkes büyük bir üzüntü içindeydi.
Büyük bir tokat!
Kaçışın ardından ne yapılabileceği düşünülmeye başlandı. Bu olay büyük bir tokat ve tam bir utanç olarak değerlendirildi. Ünlü haltercinin elden kaçırılmasının büyük bir başarısızlık olarak görüldüğü, olayın o dönem istihbarat servisinde moralleri sıfıra indirdiği not edildi.
(Milliyet)