Beşiktaş Başkanı Fikret Orman: “İstanbulspor’a da stadı vereceğiz”

Evkur Yeni Malatyaspor ile oynanacak karşılaşma öncesinde Malatya Beşiktaşlılar Derneği yemeğine katılan Başkan Fikret Orman Vodafone Park'ı İstanbulspor'a da vereceklerini söyledi.

Evkur Yeni Malatyaspor – Beşiktaş maçı için kente gelen Fikret Orman, Malatya Beşiktaşlılar Derneği tarafından düzenlenen yemeğe katıldı.

Malatya Valisi Ali Kaban, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, İl Jandarma Komutanı Albay Şerafettin Yılmaz, İlçe Belediye Başkanları, Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Malatya Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Mehmet Fendoğlu ve iki takımın yöneticilerinin de katıldığı yemekte konuşan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Malatya’da olmaktan dolayı çok mutlu olduklarını belirterek, “Malatya’nın da ligde olmasından dolayı çok mutluyuz. Adil Gevrek bizim kardeşimiz. Malatyaspor için mücadele ediyor. Malatyaspor çok kötü günler geçirdi. Sonradan birlik ve beraberlikle bu noktaya gelindi. Ama bu kısa zamanda meydana gelmedi. Altında yatan bir emek ve uzun yıllar var. Biz de şimdi Avrupa’da elde ettiğimiz başarıların gururunu yaşıyoruz ama bu da böyle bir senede olan bir şey değil, hep üstüne koyarak, çalışarak, geldik. Bu sene Malatyaspor’un ilk senesi ligde, uzun bir aradan sonra. Size bir dost tavsiyem: Camia olarak arkasında durduğunuz sürece sonunda başarı gelecektir. Benim buna inancım tamdır. Futbol güzellikle için var spor dostluk için var, arkadaşlık için var bunun için bu oyunlar oynanıyor. Maç 90 dakika 90 dakikanın sonunda ondan sonra bitiyor. Onun için bize düşen göreve dostlukları artırmaktır. Ben buraya kendi evime gelmiş gibi geldim, asıl olan da budur” dedi.

“İSTANBULSPOR’A DA STADIMIZI VERECEĞİZ”

Başkan Orman, geçen sene Evkur Yeni Malatyaspor’a statlarını açmalarıyla ilgili olarak da, “Biz Malatyaspor’a stadımızı açtık, bunu gösteriş için yapmadık. Çünkü biz o durumu çok iyi biliyoruz. Damdan düşenin halini düşen anlarmış. Kimse bize stadını vermezken, çok sıkıntılar çektik. Önümüzdeki günlerde İstanbulspor’a da stadı vereceğiz. Bizim etrafımıza dostluk ve sevgi tohumları atmamız lazım” ifadelerini kullandı. Şenol Güneş`ten Evkur Yeni Malatyaspor maçı için rotasyon hazırlığı! İlk 11`de sürpriz Süper Lig'in 13. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta rotasyon hazırlığı var. Teknik direktör Şenol Güneş, yedek kulübesinde unutulan Mitrovic'i sahaya sürmeye hazırlanıyor İlgili Haberi Oku

“GÜZEL BİR MAÇ OLSUN”

Yarınki maçı da değerlendiren Orman, “Yarın güzel bir maç olsun, herkesin kalbinden bir şey geçiyor ama buna bizim etki etme şansımız yok oyuncular ne yapacaksa onları seyredeceğiz” şeklinde konuştu.

Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek ise, Beşiktaş’ı burada ağırlamaktan onur ve gurur duyduklarını ifade ederek, “Beşiktaş Avrupa’da bizi gururlandırdı. Bundan dolayı bütün Beşiktaşlıları kutluyorum. Gerçekten çok önemli bir başarıya imza attılar. İnşallah Şampiyonlar Ligi kupasını alırlar. Bu hem Beşiktaş’a hem de Türkiye’ye yakışır, hayal değil bu, inşallah alırlar. Ben buradan bir şeye daha değinmek istiyorum: Geçen sene biz 1’inci Ligde oynarken stadımız çok kötüydü, Beşiktaş başkanımız ile bu konuyu görüştük, kendileri hem statlarını hem de gönüllerini bize açtılar. Bundan dolayı da kendilerine çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

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