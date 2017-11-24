Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
KONYASPOR
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Atiker Konyaspor – Marsilya maçındaki ‘mucizevi’ gole Fransızlar da şaşırdı!

Olympique Marsilya, son dakikada Moke'nin kendi kalesine attığı golle Atiker Konyaspor deplasmanında bir puanı kurtarırken Fransız basını golü ve elde edilen bir puanı 'mucize' şeklinde ifade etti.
12:5824 Kasım 2017
0

UEFA Avrupa Ligi I Grubu 5. maçında konuğu Olympique Marsilya ile 1-1 berabere kalan Atiker Konyaspor’da son dakika golüyle kaçan 2 puanın üzüntüsü sürerken Fransız cephesinde ise şaşkınlık hakim. Marsilya, 90+2’de Moke’nin kendi kalesine attığı ilginç golle 1 puanı koparıp ve gruptan çıkmak için son maçlara avantajlı girerken 1 puanın elde ediliş şekli sonucun “mucize” olarak yorumlanmasına neden oldu.

RMC Sport “Mucize beraberlik”, La Province ise “Konya’da mucize” ifadelerini kullanırken Le Figaro ise “Kendi kalesine atılan gol Marsilya’yı kurtardı” başlığıyla haberi verdi. Marsilya’nın resmi internet sitesi ise “Her zaman kaderinin efendisi” başlığını kullandı ve ligde son maçta Bordeaux karşısında da son saniye atılan golle 1-1’lik beraberliğin kurtarıldığına dikkat çekti.

23 Kasım 2017 Atiker Konyaspor 1-1 Olympique Marsilya Atiker Konyaspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 5. maçında Olympique Marsilya'yı konuk etti. 82'de Skubic'in penaltı golüyle öne geçen Konyaspor, 90+2'de Moke'nin kendi kalesine attığı ilginç golle 1-1'e razı oldu ve gruptan çıkma şansını son maça bıraktı. İlgili Haberi Oku

Etiketler
atiker konyaspor marsilya Moke olympique marsilya uefa avrupa ligi
Son güncelleme: 13:01 | 24.11.2017
Skor
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER