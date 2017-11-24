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Alvaro Morata’dan Fenerbahçe paylaşımına yanıt: ‘Küçüklüğümden beri hayalim buydu’

Chelsea'nin yıldız futbolcusu Alvaro Morata, Instagram'da bir hesabın kendisini Fenerbahçe'ye transfer ettiğini duyurduğu paylaşıma esprili bir yanıt verdi. İspanyol golcünün bu yanıtı İspanya medyasında yer buldu.
18:0224 Kasım 2017
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Alvaro Morata’dan Fenerbahçe paylaşımına yanıt: ‘Küçüklüğümden beri hayalim buydu’

SKOR DIŞ HABERLER / Instagram’da paradi hesap olarak yer alan Fuetnerbahce hesabı, Chelsea’nin golcüsü Alvaro Morata’nın formayla poz verdiği fotoğrafın arma kısmına Fenerbahçe’nin logosunu koydu.

Açıklama kısmına ise “İmzayı duyurmaktan memnuniyet duyuyoruz. Alvaro Morata, Fuetnerbahçe tarafından 5 sezonluğuna transfer edilmiştir” ifadelerini yazıp yıldız futbolcuyu etiketlediler.

Ancak İspanyol golcünün bu paylaşıma yanıt vermesi İspanya medyasında da gündeme oturdu. 25 yaşındaki futbolcu, “Teşekkürler beyler, küçüklüğümden beri hayalim buydu” yorumunu yaptı.

24 Kasım 2017 Robin van Persie`nin paylaşımı olay oldu Avrupa'nın dev kulüplerinde forma giyip büyük umutlarla Fenerbahçe'ye transfer olan fakat sürekli sakatlanan Robin van Persie, Twitter'dan yaptığı bir paylaşımla taraftarlardan tepki topladı. İlgili Haberi Oku

Etiketler
alvaro morata chelsea Fenerbahçe
Son güncelleme: 18:12 | 24.11.2017
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