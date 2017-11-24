Alvaro Morata’dan Fenerbahçe paylaşımına yanıt: ‘Küçüklüğümden beri hayalim buydu’

Chelsea'nin yıldız futbolcusu Alvaro Morata, Instagram'da bir hesabın kendisini Fenerbahçe'ye transfer ettiğini duyurduğu paylaşıma esprili bir yanıt verdi. İspanyol golcünün bu yanıtı İspanya medyasında yer buldu.

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