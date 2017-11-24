Altın ayakkabı Lionel Messi’nin

Barcelona'nın Arjantinli futbolcusu Lionel Messi, altın ayakkabı ödülüne kavuştu.

La Liga ekibi Barcelona'da forma giyen Lionel Messi, kariyerindeki dördüncü altın ayakkabı ödülünü aldı.

European Sports Media ve Marca gazetesi tarafından Barselona'da düzenlenen törende, Messi'ye ödülünü geçen sezon Altın Ayakkabı’yı kazanan takım arkadaşı Luis Suarez verdi.

La Liga’nın 2016-2017 sezonunda 37 kez ağları havalandırarak gol krallığına ulaşan ve altın ayakkabıyı almaya hak kazanan Messi, daha önce 2009-2010 (34 gol), 2011-2012 (50 gol) ve 2012-2013 (46) sezonlarında bu ödülü kazanmıştı.

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