Altay’ın önemli isimlerinden Ali Rıza Şenol vefat etti

Altay'a futbolculuk, antrenörlük, altyapı koordinatörlüğü gibi görevlerde 60 yıldan fazla hizmet veren Ali Rıza Şenol'un dün gece tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesi siyah-beyazlı camiada büyük üzüntüye neden oldu.

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