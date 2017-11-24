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Altay’ın önemli isimlerinden Ali Rıza Şenol vefat etti

Altay'a futbolculuk, antrenörlük, altyapı koordinatörlüğü gibi görevlerde 60 yıldan fazla hizmet veren Ali Rıza Şenol'un dün gece tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesi siyah-beyazlı camiada büyük üzüntüye neden oldu.
15:2024 Kasım 2017
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Altay’ın önemli isimlerinden Ali Rıza Şenol vefat etti

6 yıldır alzheimer hastası olan Şenol, 76 yaşında vefat etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüzün 1967’de Türkiye Kupası’nı ilk kez kazandığı takımda yer alan sembol isimlerimizden Ali Rıza Şenol’u kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ali Rıza Şenol’a Allah’tan rahmet, ailesine, camiamıza ve Türk futbol camiasına başsağlığı dileriz” denildi. Merhumun cenazesi yarın öğle namazına müteakip Alsancak Hocazade Camii’nden kaldırılacak.

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Ali Rıza Şenol altay
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