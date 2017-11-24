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Ali Koç heyecandan yerinde duramadı

THY Euroleague’in 9. haftasında oynanan Fenerbahçe Doğuş-Khimki Moscow maçını, Fenerbahçe'nin başkan adayı Ali Koç da izledi.
22:3624 Kasım 2017
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Ali Koç heyecandan yerinde duramadı

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkan Adayı Ali Koç, Fenerbahçe Doğuş-Khimki Moscow Euroleague karşılaşmasını takip ediyor.

Fenerbahçe'nin 2018 Mayıs ayında yapılacak olan başkanlık seçimlerinde başkan adayı olan Ali Koç, THY Euroleague'in 9. haftasında oynanan Fenerbahçe Doğuş-Khimki Moscow maçını izleyenler arasında.

Sarı-lacivertli taraftarların tezahuratlarını karşılıksız bırakmayan Ali Koç'un, heyecanlı tavırları dikkat çekti.

24 Kasım 2017 MAÇ SONUCU: Fenerbahçe Doğuş 71-67 Khimki Moskova | THY Euroeleague 9. hafta THY Euroleague 9. hafta maçında Khimki Moskova'yı ağırlayan Fenerbahçe Doğuş, taraftarı önünde sahadan 71-67 galip ayrıldı. İlgili Haberi Oku

Etiketler
ali koç fenerbahce doğus
Son güncelleme: 22:44 | 24.11.2017
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