Ali Koç heyecandan yerinde duramadı
THY Euroleague’in 9. haftasında oynanan Fenerbahçe Doğuş-Khimki Moscow maçını, Fenerbahçe'nin başkan adayı Ali Koç da izledi.
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkan Adayı Ali Koç, Fenerbahçe Doğuş-Khimki Moscow Euroleague karşılaşmasını takip ediyor.
Fenerbahçe'nin 2018 Mayıs ayında yapılacak olan başkanlık seçimlerinde başkan adayı olan Ali Koç, THY Euroleague'in 9. haftasında oynanan Fenerbahçe Doğuş-Khimki Moscow maçını izleyenler arasında.
Sarı-lacivertli taraftarların tezahuratlarını karşılıksız bırakmayan Ali Koç'un, heyecanlı tavırları dikkat çekti.
Son güncelleme: 22:44 | 24.11.2017