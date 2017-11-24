12 yıl aradan sonra Malatya’ya gelen Beşiktaş’a coşkulu karşılama

Süper Lig'in 13'üncü haftasında yarın deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş kafilesi, Malatya'ya geldi.

Süper Lig’in 13. haftasında yarın tarihinde ilk kez Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, 12 yıl aradan sonra Malatya’ya geldi.

Türk Hava Yolları’na ait özel uçak ile saat 17.30'da Malatya Erhaç Havalimanı’na gelen siyah-beyazlı kafileyi binlerce taraftar coşkuyla karşıladı. Taraftarlar, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ve futbolculara büyük ilgi gösterirken, futbolcular hayranlarına imza dağıttı.

Beşiktaş kafilesini taşıyan otobüs, taraftarın yoğun ilgisi nedeniyle havalimanından çıkmakta zorluk çekerken, güvenlik güçleri otobüsün önüne geçen taraftarları güçlükle dağıttı. Daha sonra havalimanından otobüsle ayrılan Beşiktaş kafilesi, mücadele öncesi kamp yapacağı otele geçti.

Teknik Direktör Şenol Güneş kart cezalısı Tosic ve Medel ile Caner'i Malatya'ya getirmezken, Güneş'in Evkur Yeni Malatyaspor maçında Pepe'nin yanında Mitrovic'e şans vermesi bekleniyor.

Siyah-beyazlı kafilede ayrıca Kulüp Başkanı Fikret Orman, Genel Sekreter Ahmet Ürkmezgil, Kartal Yuvalarından Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Hüseyin Mican, Pazarlama ve Sponsorluklar, Dernekler ve Taraftarlardan Sorumlu Üye Hakan Özköse de yer aldı.

Malatya Stadı’nda saat 16.30’da başlayacak karşılaşmayı hakem Bülent Yıldırım yönetecek.

Yeni Malatyaspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan yayınlancak? Maça gelene çiğ köfte dürüm! Evkur Yeni Malatyaspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi kanaldana canlı yayınlancak merak edilen sorular arsında. Zirve yarışından biraz uzak kalan Beşiktaş, Evkur Yeni Malatyaspor'a konuk oluyor. Taraftarların yoğun ilgi gösterdiği mücadelenin biletleri tükendi. Peki Yeni Malatyaspor Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte mücadele hakkında detaylı bilgi... İlgili Haberi Oku