UEFA Güvenlik Direktörü: ‘EURO 2016’yı Türkiye hak etmişti ama Sarkozy…’

Türkiye'ye gelen ve Riva'da TFF tesislerini gezen UEFA Güvenlik Direktörü Başkanı Michael van Praag, ilginç açıklamalar yaptı. EURO 2016'yı Türkiye'nin nasıl kaybettiğini çarpıcı sözlerle açıkladı. Euro 2016 için "Türkiye'nin elinden Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Sarkozy aldı. Oysa Türkiye'nin dosyası her şeyiyle etkileyiciydi" dedi.

UEFA Stadyum ve Güvenlik Komitesi Toplantısı için Türkiye’ye gelen UEFA Güvenlik Direktörü ve Hollanda Futbol Federasyonu Başkanı Michael van Praag, Sabah’ın soruları yanıtladı. TFF Başkanvekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı’nın da yer aldığı buluşmada Van Praag, Türkiye’nin EURO 2016’yı eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy yüzünden kaybettiğini belirtip, EURO 2024 şansımızı değerlendirdi:

Türkiye’nin başvurusu en iyisiydi

“Türkiye’nin EURO 2024 için hazır olduğunu biliyorum. Havalimanları, tesisler, lojistik gerçekten harika. Daha önce Türkiye’nin 3 kez bu organizasyonu düzenlemek için aday olduğunu biliyorum. Başvuruları teknik açıdan en iyisiydi ama üçünde de kaybetti. Fakat son toplantıda bildiğiniz gibi 2016 Avrupa Şampiyonası’nda Sayın Sarkozy bir anda geldi ve salona girdi. Herkes büyük şok yaşadı. Bunda eski başkan Platini’nin de etkisi vardı. Şunu çok iyi hatırlıyorum. Türkiye 750 milyon Euro garanti para ortaya koymuştu. İstanbul-Ankara ve diğer şehirler arası hızlı trenler, ulaşım, altyapı, tesisler, statlar, kısacası dosyada yer alan her şey çok etkileyiciydi. Bunların hepsini hatırlıyorum. Ancak Fransa’nın dosyasını hatırlamıyorum bile. Türkiye’nin hakkıydı ama Fransa’ya verdiler. 2024 hakkında henüz detaylar netleşmedi. Ama şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Türkiye 2024 için her şeyiyle hazır.”

E-bilet konusunda övgü

UEFA Güvenlik Direktörü Başkanı Michael van Praag, Türkiye’nin uyguladığı E-Bilet’in UEFA ve diğer federasyonlar için örnek bir proje olduğunu belirtip şunları söyledi: “UEFA’da ve ülke federasyonumda yıllardır güvenlik sistemleri üzerine konuşuyoruz. Bunların hepsi zor ve pahalı geliyordu. Fakat siz burada bu işi bitirmişsiniz. Bu gerçekten fantastik. Türkiye büyük bir ülke. İstanbul’da neredeyse Hollanda’nın tamamındaki kadar insan yaşıyor. Cezaların bireyselleşmesi için bir yerlerden başlamanız gerekiyor. Önce tribün, sonra blok daha sonra direkt bireysel cezalar. Bu sistem de bunun önünü açıyor. Şu an çalışan bir sistem var. Bir sonraki adım, bunu değerlendirerek daha iyi verim almaktır. Bu şekilde toplu cezalardan bireysel cezalara geçiş yapabiliriz.”

Yardımcı: 22 stattan çok etkilendiler

TFF Başkanvekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, Türkiye’nin UEFA federasyonları arasında ilk grupta olduğunu belirtip, “Lokomotif ve öncü misyonumuz var. UEFA’daki etkinliğimiz ve liderliğimiz her geçen gün artıyor” dedi. E-Bilet uygulamasında yapılan yatırımların UEFA’yı etkilediğini belirten Yardımcı, “Bu rol model olarak bütün Avrupa’ya yayılacak. 1.5 yılda 22 stadın inşaatın yapılmasından çok etkilendiler. Böyle bir kaynağın ve desteğin Cumhurbaşkanımız tarafından verilmesinini memnuniyetle karşıladılar. 2019 finalini İstanbul’a vererek bize olan güvenlerini gösterdiler” diye konuştu.

VAR sistemi herkes için önemli

Video hakem sistemini desteklediklerini belirten Hollanda Futbol Federasyonu Başkanı Van Praag, “Bunu ilk öneren ülke biziz. Yapılanma sürecine devam ediyoruz. Denemeleri Almanya yapıyor. Testlerde doğal olarak hatalar çıkıyor. Bunlar normal. Bu sürecin oturmasını bekliyoruz. VAR sistemi futbola katkı sağlayacak. Türkiye’nin bu öncü yaklaşımını takdirle karşılıyoruz. Zaman içinde bütün ülkeler bu sistemi kullanacaktır” dedi.

Ajax kulübünün eski başkanı olan Van Praag, o dönem Beşiktaş ile oynadıkları bir maçta yaşadıklarını şöyle anlattı: “Stadın her tarafında beyaz bayraklar dalgalanıyordu. Bundan çok etkilendik ve bu fikri çaldık (gülüyor).”

(Sabah)

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