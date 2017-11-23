TRT İZLE: Konyaspor Marsilya maçı canlı izle! TRT 1 yayın akışı (Şifresiz canlı web tv)
Konyaspor evinde Marsilya ile mücadele edecek. Temsilcimizin UEFA Avrupa Ligi’nde gruptan çıkma şansını arttıracak maç TRT 1 kanalından canlı izlenebilecek. Fransa'da oynanan ilk maçta rakibine 1-0 mağlup olan üçüncü sıradaki Konyaspor, mücadeleyi kazanması halinde üst tur için büyük bir avantaj sağlayacak. Atiker Konyaspor, maçtan puanla ayrılmazsa gruptan çıkma şansını kaybedecek. Konya Büyükşehir Stad’ında oynanacak maçı TRT 1 kanalından canlı yayınlanacak. Aşağıda paylaştığımız linkten maçı canlı izleyebilir, TRT 1 yayınına ulaşabilirsiniz. İşte detaylar…TRT 1 İNTERNETTEN NASIL CANLI İZLENİR?
UEFA Avrupa Ligi maçlarının tamamını yayınlamasa da bir kısmını yayınlayan TRT kanalları internetten nasıl izlenir merak ediliyor. Bu gece oynanacak Konya Marsilya maçını canlı yayınlayacak olan TRT 1 kanalını web tv üzerinden HD olarak izleyebilirsiniz. TRT canlı izleme linki haberimizde.
UEFA Avrupa Ligi I Grubu 5. maçında Atiker Konyaspor, Fransız devi Olympique Marsilya'yı konuk ediyor. Dört maç sonunda dört puanı bulunan ve gruptaki iddiasını sürdüren temsilcimiz 6 puanla ikinci sırada yer alan Marsilya ile kozlarını paylaşıyor.
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:35Halit Yerebakan’la Doktor Geldi
06:50İyilik Kulübü
07:30Kalk Gidelim
10:101’de Bugün
10:20Beni Böyle Sev
12:45Halit Yerebakan’la Doktor Geldi
14:301’de Bugün
14:40Bir Yastıkta Kocayalım
16:30Aslan Ailem
18:55Hava Durumu
19:00Ana Haber
19:55Doğrusu Ne?
20:00Vurdu Gol Oldu
20:55UEFA Avrupa Ligi Grup Maçları “Konyaspor-O.Marsilya”
21:45Devre Arası
Soyunma odamız hazır, #AnadoluKartalı‘nı bekliyor! pic.twitter.com/eDYeoDSLSL
— Atiker Konyaspor (@konyaspor) 23 Kasım 2017
22:00UEFA Avrupa Ligi Grup Maçları “Konyaspor-O.Marsilya”
23:00Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması
01:00Aslan Ailem