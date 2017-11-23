TRT İZLE: Konyaspor Marsilya maçı canlı izle! TRT 1 yayın akışı (Şifresiz canlı web tv)

Konyaspor Marsilya maçını canlı izlemek isteyen futbolseverler kanalını merak ediyor. TRT 1 ekranından canlı izlenebilecek Konyaspor Marsilya maçı temsilcimiz için büyük önem taşıyor. Şifresiz olarak yayınlanacak maçı haberimizde bulunan TRT 1 web tv linki ile internet üzerinden izleyebilirsiniz. Tur açısından büyük önem taşıyan Konyaspor Marsilya mücadelesi için nefesler tutuldu. İşte UEFA Avrupa Ligi maçını izlemek isteyen futbol tutkunları için TRT 1 canlı yayını...

Konyaspor evinde Marsilya ile mücadele edecek. Temsilcimizin UEFA Avrupa Ligi’nde gruptan çıkma şansını arttıracak maç TRT 1 kanalından canlı izlenebilecek. Fransa'da oynanan ilk maçta rakibine 1-0 mağlup olan üçüncü sıradaki Konyaspor, mücadeleyi kazanması halinde üst tur için büyük bir avantaj sağlayacak. Atiker Konyaspor, maçtan puanla ayrılmazsa gruptan çıkma şansını kaybedecek. Konya Büyükşehir Stad’ında oynanacak maçı TRT 1 kanalından canlı yayınlanacak. Aşağıda paylaştığımız linkten maçı canlı izleyebilir, TRT 1 yayınına ulaşabilirsiniz. İşte detaylar…TRT 1 İNTERNETTEN NASIL CANLI İZLENİR?

UEFA Avrupa Ligi maçlarının tamamını yayınlamasa da bir kısmını yayınlayan TRT kanalları internetten nasıl izlenir merak ediliyor. Bu gece oynanacak Konya Marsilya maçını canlı yayınlayacak olan TRT 1 kanalını web tv üzerinden HD olarak izleyebilirsiniz. TRT canlı izleme linki haberimizde.

TRT 1 CANLI İZLE!

UEFA Avrupa Ligi I Grubu 5. maçında Atiker Konyaspor, Fransız devi Olympique Marsilya'yı konuk ediyor. Dört maç sonunda dört puanı bulunan ve gruptaki iddiasını sürdüren temsilcimiz 6 puanla ikinci sırada yer alan Marsilya ile kozlarını paylaşıyor.

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:35Halit Yerebakan’la Doktor Geldi

06:50İyilik Kulübü

07:30Kalk Gidelim

10:101’de Bugün

10:20Beni Böyle Sev

12:45Halit Yerebakan’la Doktor Geldi

14:301’de Bugün

14:40Bir Yastıkta Kocayalım

16:30Aslan Ailem

18:55Hava Durumu

19:00Ana Haber

19:55Doğrusu Ne?

20:00Vurdu Gol Oldu

20:55UEFA Avrupa Ligi Grup Maçları “Konyaspor-O.Marsilya”

21:45Devre Arası

22:00UEFA Avrupa Ligi Grup Maçları “Konyaspor-O.Marsilya”

23:00Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması

01:00Aslan Ailem