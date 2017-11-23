Trabzonspor’a CAS şoku!

Trabzonspor'un Emmanuel Mas transferi CAS'a taşınıyor. Bordo-mavili ekibin ocak ayında San Lorenzo'dan kadrosuna kattığı 28 yaşındaki sol bek için, Arjantin ekibine gerekli ikinci taksidi zamanında ödemediği öne sürüldü.

Aslında olay San Martin Kulübü’nün, San Lorenzo’yu kendilerine olan borcu ödememekle itham etmesiyle ortaya çıktı. Mas’ın ilk kulübü olan San Martin’in, futbolcunun Trabzonspor’a transferindeki 2.5 milyon dolar olarak belirtilen bonservisten yüzde 25’lik pay alacağı ancak Lorenzo’nun bunu ödemediği bildirildi. San Martin’in asbaşkanı Jorge Miadosqui, konuyla ilgili bir açıklama yaparak bunu duyurdu.

İki kulüp birlikte gitti

Trabzonspor’un ödemediği taksitteki borcunun 1 milyon dolar olduğu, Karadeniz ekibi bu ödemeyi yapmayınca, San Martin’e de ödeme yapılamadığı belirtildi. Bu durumda hem San Lorenzo hem de San Martin kulüplerinin hızlı çözüm alabilme umuduyla birlikte CAS’a başvurdukları bildirildi. San Lorenzo’dan yapılan açıklamada “Şubat ya da mart ayında sonuç almayı umuyoruz” denildi.

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