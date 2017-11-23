Süper Lig’de haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig’in 13. haftasında oynanacak mücadelelerde düdük çalacak olan hakemler açıklandı.

Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak olan maçlarda görev yapacak hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 24, 25, 26 ve 27 Kasım'da oynanacak karşılaşmalarda görev yapacak hakemler şu şekilde:

24 Kasım Cuma

20.00 Osmanlıspor – Gençlerbirliği: Özgür Yankaya

25 Kasım Cumartesi

14.00 Göztepe – T.M. Akhisarspor: Arda Kardeşler

16.30 E. Yeni Malatyaspor – Beşiktaş: Bülent Yıldırım

19.30 Galatasaray – A. Alanyaspor: Hüseyin Göçek

26 Kasım Pazar

14.00 D.G. Sivasspor – Trabzonspor: Ali Palabıyık

14.00 Bursaspor – Kardemir Karabükspor: Mustafa Öğretmenoğlu

16.30 Kasımpaşa – A. Konyaspor: Halis Özkahya

19.30 Antalyaspor – Fenerbahçe: Mete Kalkavan

27 Kasım Pazartesi

20.00 Kayserispor – M. Başakşehir: Alper Ulusoy