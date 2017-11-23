Süper Lig’de haftanın hakemleri açıklandı
Süper Lig’in 13. haftasında oynanacak mücadelelerde düdük çalacak olan hakemler açıklandı.
Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak olan maçlarda görev yapacak hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 24, 25, 26 ve 27 Kasım'da oynanacak karşılaşmalarda görev yapacak hakemler şu şekilde:
24 Kasım Cuma
20.00 Osmanlıspor – Gençlerbirliği: Özgür Yankaya
25 Kasım Cumartesi
14.00 Göztepe – T.M. Akhisarspor: Arda Kardeşler
16.30 E. Yeni Malatyaspor – Beşiktaş: Bülent Yıldırım
19.30 Galatasaray – A. Alanyaspor: Hüseyin Göçek
26 Kasım Pazar
14.00 D.G. Sivasspor – Trabzonspor: Ali Palabıyık
14.00 Bursaspor – Kardemir Karabükspor: Mustafa Öğretmenoğlu
16.30 Kasımpaşa – A. Konyaspor: Halis Özkahya
19.30 Antalyaspor – Fenerbahçe: Mete Kalkavan
27 Kasım Pazartesi
20.00 Kayserispor – M. Başakşehir: Alper Ulusoy