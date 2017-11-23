Eskişehirspor’da futbolcular antrenmana çıkmadı

Yeterli çoğunluk sağlanamadığı için henüz bir başkanı bulunmayan Eskişehirspor, zor günler geçiriyor. Türk futbolunun efsane kulübünde futbolcular, duyarsızlığa dikkat çekmek için antrenmana çıkmadı. Eskişehirspor Teknik Direktörü Yücel İldiz, konu ile ilgili açıklama yaptı.

Türk futbolunun efsane takımı Eskişehirspor, yaklaşık 200 milyon TL borcu nedeniyle başkan bulmakta zorlanırken, yaşanan duyarsızlığa tepki göstermek için futbolcular bugün antrenmana çıkmadı. Dün yapılan olağanüstü kongre, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için bir hafta sonraya ertelendi. Bugün de kentte yaşanan bu duyarsızlığa tepki göstermek için futbolcular antrenmana çıkmadı.

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Yücel İldiz, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Geldiğimiz noktayı görüyorsunuz son haftalarda neticelere de yansıdı. Geçen hafta deplasmanda skoru da kazandık. Moral açısından herkes gördü. Herkes özveriyle çalışıyor. Ancak bu kadar inanılmaz tepkisizliğe oyuncular isyan etti. Görüldüğü üzere içeride fitness yapıyorlar, antrenmana çıkmadılar. Eskişehirspor'u zora düşürmek değil, haklı isyanları bilinsin istiyorlar. Sahipsizliğe isyandır bu. Bir an önce bu kulübün, idare edenlerin sorumluluk alması gerekir. Telafisi olmayan yollara gidebilir. Oyuncularım bunu anlatmak istedi. Umarım bu sitem sahibini bulur ve herkesi uyandırır.”

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ESKİ YÖNETİM İSTİFA KARARI ALMIŞTI

Eskişehirspor’da Başkan Sinan Özeçoğlu, 6 Kasım 2017 tarihinde düzenlediği basın toplantısında yönetim olarak istifa kararı aldıklarını açıklamıştı. Özeçoğlu, camiayı uyandırmak için bir şok etkisi yaratmak adına Olağanüstü Genel Kurul düzenleme kararı aldıklarını açıklamıştı. 22 Kasım’da düzenlenecek seçimde yeniden aday olmayacağını da ifade etmişti. Eskişehirspor’da 22 Kasım’da yapılması planlanan Olağanüstü Genel Kurul, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için 29 Kasım’a ertelenmişti.

Kulübün mali durumu hakkında çarpıcı açıklamalara yapan Özeçoğlu, şunları söylemişti:

“Bir yandan takım kurmaya çalışırken, bir yandan da kulübün kronikleşmiş sorunlarıyla uğraştık. 3 puan silme cezasıyla karşı karşıya kaldık. Bütün sorunlar için siyasi liderlerle görüşme yapıldı, görevde olduğumuz süre boyunca kasaya giren miktar 1 milyon TL. Ben ve arkadaşlarımın katkısı 17 milyon TL'dir. Gittiğimiz her kapıdan elimiz boş döndük. Kredimiz o kadar düşmüş ki, deplasmanda otele girmeden parası isteniyor. Siyasilerle görüştük, kaynak bulmak yaratmak için çaba harcadık. Sorunlar birkaç insanın çözebileceği boyutu çoktan aşmıştır. Koltuğa yapışıp hiçbir şey olmamış gibi davranamayız.”

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KURUCU BAŞKAN DA DARBE VURDU

Maddi olarak zor günler geçiren Eskişehirspor’a bir darbe de kurucu başkan Aydın Begiter’den gelmişti. Hemen hemen her gün kapısına gelen hacizlerle uğraşan ‘Anadolu Efsanesi’, Eskişehirspor’un kurucuları arasında yer alan Aydın Begiter’in isteği üzerine adeta şok yaşamıştı. Geçtiğimiz sezon Eskişehirspor’un Divan Kurulu Başkanlığı’nı yürüten Begiter, iddialara göre bu süre içerisinde karşıladığı deplasman giderlerini kulüpten istemişti.

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SADECE 78 ÜYE KATILDI

Olağanüstü Kongre Kararı alan Eskişehirspor’da 22 Kasım’da yapılması planlanan kongrede yeterli çoğunluk sağlanamadı. Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü’ndeki Atatürk Kültür Merkezi’nde bugün yapılacak Eskişehirspor’un olağanüstü kongresinde yeterli çoğunluk sağlanamadı. Kongreye 763 üyeden sadece 78’i katıldı.

Çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle Eskişehirspor’un kongresi aynı yerde, önümüzdeki hafta 29 Kasım Çarşamba gününe ertelendi.