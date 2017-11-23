Sevilla-Liverpool maçında İngiliz kadın taraftara taciz derecesinde arama

Liverpool'un Sevilla ile oynadığı Şampiyonlar Ligi maçına giden bir İngiliz kadın taraftar, güvenlik görevlileri tarafından taciz derecesine varan bir aramaya maruz kaldığını söyledi.

SKOR DIŞ HABERLER / UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Sevilla deplasmanında 3-0 öne geçen Liverpool, maçın son dakikasında yediği golle 3-3 berabere kalarak taraftarını üzmüştü. Galip gelmesi durumunda grubu lider tamamlamayı garantileyecek olan Liverpool, böylece bir üst tura yükselme şansını son maça bırakmıştı. Liverpool’u İspanya’da desteklemeye giden bir kadın taraftarın anlattıkları ise İngiliz taraftarların bu kritik maç öncesi psikolojik baskı gördüklerini ortaya çıkardı.

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Eşi ile birlikte Liverpool’un hemen hemen her Şampiyonlar Ligi deplasmanına giden Vicki Kropp, Sevilla’da yaşadıklarını başka hiçbir yerde yaşamadığını söyledi. Maç öncesi şehirde herhangi bir sıkıntı ile karşılaşmadıklarını, rakip takım taraftarlar ile merkezde yan yana dolaştıklarını belirten Kropp, stadyuma geldiklerinde ise durumun değiştiğini belirtti. İspanyol güvenlik görevlileri tarafından taciz derecesine varan bir aramaya maruz bırakıldıklarının altını çizen 49 yaşındaki taraftar “Psikolojim çok bozuldu” dedi.

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“GÖĞÜSLERİMİ AVUÇLAYARAK…”

Normalde gittiği diğer deplasmanlarda sadece çantalarının arandığını ancak Estadio Ramon Sanchez Pizjuan’da çantaları dışında üst aramasına da tabi tutulduklarını belirten Kropp, olayı şu ifadelerle anlattı:

“Bir kadın güvenlik görevlisi, önce sütyenimin telini çekti. Daha sonra göğüslerimi avuçlayarak beni aradı. Daha sonra bacaklarımı açmamı söyledi. Vücut araması gerçekten rahatsız ediciydi. Bacak aramı elledi. Stadyumun kenarında başka bir kadın Liverpool taraftarı dikkatimi çekti. Ağlıyordu. Ona ne oldu bilmiyorum ama benim maruz kaldığım aramaya maruz kaldığı için psikolojisi bozulmuş olabilir. Açıkçası ben de çok rahatsız oldum. Hayatım boyunca böyle bir olay başıma gelmedi. Psikolojim gerçekten çok bozuldu.”