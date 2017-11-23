Şenol Güneş, Karabağ’ı ziyaret etti!

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ile Futbol A Takım Direktörü Ali Naibi, Azerbaycan takımı Karabağ'ı ziyaret etti.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ile Futbol A Takım Direktörü Ali Naibi, Azerbaycan ekibi Karabağ’ı ziyaret etti. Güneş ve Ali Naibi, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu’nda oynanan Karabağ-Chelsea maçını da stadyumdan izledi.

Karabağ-Chelsea maçını izlediler

Kulüpten yapılan açıklamada, “Teknik Direktörümüz Şenol Güneş ile Futbol A Takım Direktörümüz Ali Naibi, Azerbaycan kulübü Qarabağ’ı ziyaret etti ve Qarabağ teknik direktörü Gurban Gurbanov ile bir araya geldi. Sıcak bir ortamda geçen ziyarette Teknik Direktörümüz Şenol Güneş, Qarabağ futbol takımının teknik direktörü Gurban Gurbanov’a futbolcularımızın imzaladığı Pepe formasını hediye ederken Gurbanov da Güneş’e isminin yazılı olduğu 1 numaralı Qarabağ forması takdim etti. Ziyaretin ardından Şenol Güneş ile Ali Naibi, Qarabağ’ın UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Chelsea ile oynadığı karşılaşmayı izledi.” denildi.

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