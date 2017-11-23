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Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları | Paris Saint Germain rekor kırdı

Şampiyonlar Ligi gruplarında 5. hafta maçları tamamlanırken Celtic'i evinde 7-1 mağlup eden Paris Saint Germain, Devler Ligi gruplarında en fazla gol atan takım unvanını ele geçirdi. Gecenin gol sesi çıkmayan tek maçı ise Juventus-Barcelona mücadelesi oldu.
00:4023 Kasım 2017
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Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları | Paris Saint Germain rekor kırdı

SKOR DIŞ HABERLER / Şampiyonlar Ligi’nde grup maçları 22:45’te başlayan 6 karşılaşma ile devam ederken Paris Saint Germain’in Celtic karşısında aldığı 7-1’lik skor tarihe geçti.

Akşam saatlerinde Chelsea deplasmanda Karabağ’ı 4-0 mağlup ederken CSKA Moskova sahasında ağırladığı Benfica’yı 2-0 yenmeyi başardı. Aynı saatte başlayan 6 maçta ise ilginç sonuçlar alınırken sadece Juventus-Barcelona maçında gol sesi çıkmadı.

22 Kasım 2017 Azerbaycan ekibi Karabağ`dan Chelsea maçı öncesi `Ağdam` koreografisi Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Azerbaycan ekibi Karabağ, Chelsea maçından önce yaptığı koreografi ile Ağdam'ın işgaline göndermede bulundu. Koreografiye yardım etmek için 1907 Üniversiteli Fenerbahçeliler Derneği'nden (UNIFEB) taraftaların yardım için Azerbaycan'a gittiği öğrenildi. İlgili Haberi Oku

Paris Saint Germain ise evinde ağırladığı Celtic’i 7-1 yenerken Şampiyonlar Ligi gruplarında en fazla gol atan takım unvanına sahip oldu.

Celtic maçı öncesinde 17 golü bulunan PSG, 7 gollü galibiyetin ardından gol sayısını 24’e çıkarttı ve Bayern Münih ile deplasmanda oynayacağı son grup maçı öncesinde Borussia Dortmund’un 21 gollük rekorunu ele geçirmeyi başardı.

ZLATAN YİNE BİR İLKİ BAŞARDI

Öte yandan Basel-Manchester United maçında oyuna giren Zlatan Ibrahimovic, Şampiyonlar Ligi’nde yedi farklı takımla forma giyen ilk oyuncu oldu. Karşılaşmayı 1-0 kazanan Basel ise son maçlar öncesinde gruptan çıkma umutlarını sürdürdü.

İşte Devler Ligi’nde alınan sonuçlar:

A GRUBU

CSKA Moscow 2 – 0 Benfica

Basel 1 – 0 Manchester United

22 Kasım 2017 CSKA Moskova 2-0 Benfica | Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta maçı Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında Benfica ile karşılaşan CSKA Moskova, taraftarı önünde 2-0 galip geldi ve son 16'ya kalma yolunda önemli bir galibiyet elde etti. CSKA Moskova kalecisi Akinfeev ise 11 yıl sonra ilk kez Devler Ligi'nde bir maçı gol yemeden tamamladı. İlgili Haberi Oku

B GRUBU

Anderlecht 1 – 2 Bayern München

Paris Saint-Germain 7 – 1 Celtic

C GRUBU

Karabağ Ağdam 0 – 4 Chelsea

Atletico Madrid 2 – 0 Roma

22 Kasım 2017 Karabağ 0-4 Chelsea | Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. hafta maçı Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. maçında Chelsea'yi ağırlayan Azerbaycan temsilcisi Karabağ, güçlü rakibine 4-0 mağlup oldu. İlgili Haberi Oku D GRUBU

Juventus 0 – 0 Barcelona

Sporting Lisbon 3 – 1 Olympiakos

Etiketler
şampiyonlar ligi
Son güncelleme: 00:50 | 23.11.2017
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