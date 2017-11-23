Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları | Paris Saint Germain rekor kırdı
SKOR DIŞ HABERLER / Şampiyonlar Ligi’nde grup maçları 22:45’te başlayan 6 karşılaşma ile devam ederken Paris Saint Germain’in Celtic karşısında aldığı 7-1’lik skor tarihe geçti.
Akşam saatlerinde Chelsea deplasmanda Karabağ’ı 4-0 mağlup ederken CSKA Moskova sahasında ağırladığı Benfica’yı 2-0 yenmeyi başardı. Aynı saatte başlayan 6 maçta ise ilginç sonuçlar alınırken sadece Juventus-Barcelona maçında gol sesi çıkmadı.
Paris Saint Germain ise evinde ağırladığı Celtic’i 7-1 yenerken Şampiyonlar Ligi gruplarında en fazla gol atan takım unvanına sahip oldu.
Celtic maçı öncesinde 17 golü bulunan PSG, 7 gollü galibiyetin ardından gol sayısını 24’e çıkarttı ve Bayern Münih ile deplasmanda oynayacağı son grup maçı öncesinde Borussia Dortmund’un 21 gollük rekorunu ele geçirmeyi başardı.
ZLATAN YİNE BİR İLKİ BAŞARDI
Öte yandan Basel-Manchester United maçında oyuna giren Zlatan Ibrahimovic, Şampiyonlar Ligi’nde yedi farklı takımla forma giyen ilk oyuncu oldu. Karşılaşmayı 1-0 kazanan Basel ise son maçlar öncesinde gruptan çıkma umutlarını sürdürdü.
İşte Devler Ligi’nde alınan sonuçlar:
A GRUBU
CSKA Moscow 2 – 0 Benfica
Basel 1 – 0 Manchester United
B GRUBU
Anderlecht 1 – 2 Bayern München
Paris Saint-Germain 7 – 1 Celtic
C GRUBU
Karabağ Ağdam 0 – 4 Chelsea
Atletico Madrid 2 – 0 Roma
Juventus 0 – 0 Barcelona
Sporting Lisbon 3 – 1 Olympiakos