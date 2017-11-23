Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları | Paris Saint Germain rekor kırdı

Şampiyonlar Ligi gruplarında 5. hafta maçları tamamlanırken Celtic'i evinde 7-1 mağlup eden Paris Saint Germain, Devler Ligi gruplarında en fazla gol atan takım unvanını ele geçirdi. Gecenin gol sesi çıkmayan tek maçı ise Juventus-Barcelona mücadelesi oldu.