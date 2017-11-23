Samet Aybaba: ‘Trabzon maçını kazanıp seriye dönmek istiyoruz’

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, "Trabzonspor maçını kazanıp bir maç ara verdiğimiz seriye devam etmek istiyoruz" dedi.

Spor Toto Süper Lig takımlarından Demir Grup Sivasspor, Pazar günü oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Geçtiğimiz haftayı Fenerbahçe mağlubiyetiyle kapatan Demir Grup Sivasspor, hafta sonu oynayacağı Trabzonspor maçına odaklandı. Teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde kulüp tesislerinde yoğun kar yağışı altında gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular açma-germe, ısınma hareketleri ve dar alanda pas çalışması yaptı. Ardından U21 takımı ile hazırlık maçı oynandı.

‘ARA VERDİĞİMİZ SERİYE DEVAM ETMEK İSTİYORUZ’

Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan teknik direktör Samet Aybaba, yılın ilk karının yağdığını belirterek, karın hem toprağa hem de futbola bereket getirmesini diledi. Fenerbahçe maçı ile ara verilen bir maçlık seriye bu hafta devam etmek istediklerini belirten Aybaba, “Trabzonspor son haftalarda yükselişe geçti. Kaliteli oyuncuları var. Biz de son 6-7 haftadır çok iyi yansıttığımız işler var sahaya, skor olarak yansıttıklarımız var. Zor bir maç olacak. Biz daha çok isteyeceğiz, taraftarlarımız daha çok isteyecek. Oyuncularımızla bazı şeyleri konuşuyoruz. Bir sürü konuda artık mutabıkız. Birbirimizi daha iyi anlamaya başladık. Çalışacağız, bu maça daha iyi konsantre olacağız ve kazanıp bir maç ara verdiğimiz seriye devam etmek istiyoruz” dedi.

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