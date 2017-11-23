Robinho tecavüz suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Atletico Mineiro forması giyen dünyaca ünlü yıldız futbolcu Robinho, 2013'te Milan'da forma giyerken Arnavutluk uyruklu bir kadına tecavüz eden 6 kişiden biri olduğu gerekçesiyle 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Brezilya’nın ve dünya futbolunun bir dönem en önemli yıldızlarından biri olarak gösterilen Robinho, Milan’da oynadığı dönemde 22 yaşında Arnavutluk uyruklu bir kadına tecavüz eden 6 kişiden biri olduğu gerekçesiyle 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

22 Aralık 2013’te gerçekleştirildiği belirtilen olayla ilgili yapılan incelemeler sonucunda Milano mahkemesinden hakim Mariolina Panasiti Brezilyalı futbolcuya 9 yıl hapis cezası verdi. Macnhester City’de forma giydiği dönemde de yine bir tecavüz suçlamasıyla karşılaşan ancak hakkındaki dava düşen 33 yaşındaki yıldız futbolcu, şu sıralar ülkesinde Atletico Mineiro forması giyiyor.

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