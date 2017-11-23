PSG Celtic maç özeti: PSG’den yağmur gibi goller! İşte Şampiyonlar Ligi maç özetleri…

PSG Celtic maçı Şampiyonlar Ligi için çok sürpriz sayılacak şekilde bol gollü geçti. PSG'nin 7-1 yendiği Celtic maçı futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. PSG Celtic maç özeti ve Şampiyonlar Ligi maç özetleri...

PSG Celtic maç özeti futbol tutkunları tarafından merakla araştırılıyor. PSG’nin Celtic’i ağırladığı karşılaşma tam 8 gole sahne oldu. PSG Celtic maçının özetini izlemek isteyenler internete akın etti. İşte Şampiyonlar Ligi maç özetleri ve Paris Saint Germain’in gol olup yağdığı maç…

PSG CELTİC MAÇ ÖZETİ İZLE

PSG’DEN REKOR GELDİ!

Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları 22:45'te başlayan 6 karşılaşma ile devam ederken Paris Saint Germain'in Celtic karşısında aldığı 7-1'lik skor tarihe geçti. Akşam saatlerinde Chelsea deplasmanda Karabağ'ı 4-0 mağlup ederken CSKA Moskova sahasında ağırladığı Benfica'yı 2-0 yenmeyi başardı. Aynı saatte başlayan 6 maçta ise ilginç sonuçlar alınırken sadece Juventus-Barcelona maçında gol sesi çıkmadı. Paris Saint Germain ise evinde ağırladığı Celtic'i 7-1 yenerken Şampiyonlar Ligi gruplarında en fazla gol atan takım unvanına sahip oldu. Celtic maçı öncesinde 17 golü bulunan PSG, 7 gollü galibiyetin ardından gol sayısını 24'e çıkarttı ve Bayern Münih ile deplasmanda oynayacağı son grup maçı öncesinde Borussia Dortmund'un 21 gollük rekorunu ele geçirmeyi başardı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ ÖZETLERİ İZLE

A GrubuCSKA Moskova: 2 – Benfica 0Basel: 1 – Manchester United: 0B GrubuAnderlecht: 1 – Bayern Münih: 2Paris Saint-Germain: 7 – Celtic: 1C GrubuQarabağ: 0 – Chelsea: 4Atletico Madrid: 2 – Roma: 0D GrubuJuventus: 0 – Barcelona: 0Sporting Lisbon: 3 – Olympiakos: 1