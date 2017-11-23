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Ne yaptın Buffon! Şortunu çıkarıp taraftarlara attı

Dün gece Şampiyonlar Ligi D grubunda oynanan ve 0-0 sona eren Juventus-Barcelona maçına Buffon damga vurdu.
09:4523 Kasım 2017
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Ne yaptın Buffon! Şortunu çıkarıp taraftarlara attı

Şampiyonlar Ligi’nde Juventus’un sahasında Barcelona ile oynadığı maçın bitiş düdüğünün ardından ilginç bir an yaşandı…

Juventus’un 39 yaşındaki kalecisi Gianluigi Buffon, maç bitimi saha içerisinde şortunu çıkartarak tribünlere gönderdi. Saha ortasında iç çamaşırıyla kalan tecrübeli kaleci bir süre bu şekilde tribünleri selamladı. Şortunu tribünlerdeki taraftarlara atan Buffon, formasını da Luis Suarez’e verdi.

Buffon’un bu görüntüsü gecenin en çok konuşulan olaylarından biri oldu.

23 Kasım 2017 Manchester United yenildi Ibrahimovic tarihe geçti Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasının 5. haftası, A, B, C ve D gruplarında oynanan 8 müsabakayla tamamlandı. İlgili Haberi Oku

 

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barcelona buffon juventus şort
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