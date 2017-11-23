Muhtemel 11’ler! Konyaspor Marsilya maçı saat kaçta hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi’nde kritik mücadele

Atiker Konyaspor Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi kanaldan yayınlanacak sorularının yanıtları futbolseverler tarafından araştırılıyor. UEFA Avrupa Ligi I Grubunda mücadele eden temsilcimiz Konyaspor'un 4 puanı bulunuyor. Rakibi Marsilya'nın ise 6 puanı bulunuyor. Tur şansını arttıracak olan maçtan galibiyet ile ayrılmak isteyen temsilcimizin 11'i nasıl olacak? Peki Konyaspor Marsilya maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi? İşte muhtemel 11'ler...

Atiker Konyaspor, fransız ekibi Marsilya’yı ağırlayacak. Temsilcimiz için kritik mücadele saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda mücadele eden Konyaspor'un, Fransa'nın Olympique Marsilya takımı ile kendi evinde oynayacağı maçın hakemleri açıklandı. Haberimizden Konyaspor MArsilya maçının saatini, kanalını ve tüm detaylarını öğrenebilirsiniz. Grupta son sırada bulunan Konyaspor, kazanması halinde 7 puana ulaşarak gruptan çıkma şansını arttırmış olacak. Teknik Direktörü Özdilek: “Seyircimizin önünde kazanmak için oynayacağız” dedi. Peki Atiker Konyaspor Marsilya UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

KONYASPOR MARSİLYA MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Konyaspor için kritik Avrupa Ligi mücadelesine saatler kaldı. Bu akşam Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak Konyaspor Marsilya maçı saat 21.00'de başlayacak ve TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, UEFA Avrupa Ligi´nde yarın oynayacakları Marsilya maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında kazanmak için sahaya çıkacaklarını belirterek, “Yarın belirleyeceği olacak husus bizim sahada yapacaklarımız olacak. Sakin, sabırlı, coşkulu ve bir o kadarda istekli olup yarın buradan istediğimizi elde ederek yolumuza devam etmek istiyoruz” dedi.

KONYASPOR MARSİLYA MAÇINA KAZANMAK İÇİN ÇIKACAK

Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu´nda düzenlediği basın toplantısında konuşan Özdilek, gruplarındaki 4 takımın da iddialı ve istekli olduğunu söyledi. Son 8 maçta ligde kaybetmeyen bir Marsilya´ya karşı oynayacaklarını belirten Özdilek, “Grupta 4 takımın da iddialı olduğu bir süreç yaşıyoruz. Son iki maça gidiyoruz. Kendi evimizde oynayacağımız maçı kazanmanın bizi nereye taşıyacağını çok iyi biliyoruz. Rakibimize saygı duyuyoruz. Rakip ilk müsabakada oynadığımız Marsilya değil. Bunun farkındayız. Özellikle son 8 maçta ligde kaybetmeyen bir Marsilya´ya karşı oynayacağız. Ama bunun yanında Avrupa performansına bakıldığı zaman da kendi evinde kazanan ama son iki deplasmanda kaybeden bir Marsilya var” dedi.

Yarın oynayacağımız müsabaka her iki takım açısından da önemli. Kendi saha ve seyircimiz önünde kazanma odaklı bir müsabaka oynayacağız. Güçlü bir takıma karşı oynayacağız. Özellikle topa sahip olmayı seven, kontratağa çabuk çıkan bir takıma karşı oynayacağız. Bunun için önlemlerimizi aldık. Biz tam tersi sakin oynayacağız. Seyircimizin desteği ile istediğimizi alabileceğimizi düşünüyorum. Çünkü kazanmak bizi avantajlı ve iddialı bir konuma getirecek, bunun bilincindeyiz. Önemli oyuncuları var. Avrupa´da tecrübesi olan oyuncuları var. Bunun da bilincindeyiz. Ama yarın belirleyici olacak husus bizim sahada yapacaklarımız olacak. Sakin, sabırlı, coşkulu ve bir o kadarda istekli olup yarın buradan istediğimizi elde ederek yolumuza devam etmek istiyoruz”

MUHTEMEL 11’LER

Atiker Konyaspor: Serkan, Skubic, Ali Turan, Filipovic, Ferhat, Ali Çamdalı, Mehdi, Fofana, Ömer Ali, Musa Araz, Milosevic

Marsilya: Mandanda, Rami, Rolando, Abdennour, Sarr, Amavi, Sanson, Gustavo, Thauvin, Lopez, Germain