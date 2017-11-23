Mesut Özil için müthiş iddia! Barcelona ile anlaştılar…

Arsenal’da forma giyen ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mesut Özil adım adım Barcelona'ya gitmeye hazırlanıyor... Katalonya radyosu açıkladı ortalık ayağa kalktı.

Barcelona’ya yakınlığı ile bilinen İspanyol AS gazetesinin bugün duyurduğu Mesut Özil transferinde önemli gelişmeler yaşanıyor…

Barcelona’nın, sezon sonunda Arsenal ile olan sözleşmesi sona erecek olan Mesut Özil’i Ocak ayında 20 milyon Euro karşılığında transfer edeceği iddia edildi. Takımdan ayrılması gündemde olan Arda Turan’ın yerini doldurmak için Mesut Özil’i gözüne kestiren Barcelona yetkililerinin Türk asıllı Alman futbolcuya 3.5 yıllık teklifte bulunduğu öne sürüldü.

MENAJERİYLE ANLAŞTILAR!

Arsenal ile sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini yenilemeye yanaşmayan Özil’in Barcelona’dan haftalık 450 bin Euro talep edeceği konuşulurken Katalonya Radyosu’ndan bir çarpıcı iddia daha ortaya atıldı.

Mesut Özil’in menajeri Erkan Söğüt ile görüştüklerini ve oyuncunun devre arası için 20 milyon Euro karşılığında 3,5 yıllığına Barcelona’nın formasını giyeceği haberini veren Katalonya radyosu, transferin Ocak’ta gerçekleşeceğini iddia etti. Bu haberin ardından sosyal medyada Mesut Özil’in Barcelona’ya transferi büyük heyecan yarattı.