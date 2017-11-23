Mehmet Demirkol: Başakşehir kafaya takmış ligde şampiyon olacağım diyor

Spor yazarı ve yorumcusu Mehmet Demirkol, spor gündemine dair değerlendirmelerde bulundu.

Ntv Spor'da yayınlanan Spor Servisi programında günün öne çıkan haberlerini değerlendiren Demirkol'un değerlendirmeleri şu şekilde:

‘GALATASARAY’A 5 ATTIN BİR DAHA BÖYLE OLMAMASI GEREKİYOR’

Başakşehir kafaya takmış, Avrupa’da benden bir şey beklemeyin; ligde şampiyon olacağım. Bu doğru değil. Medipol Başakşehir’in ligi düşünüp Avrupa’yı bırakması doğru değil. Emre, Mahmut, Caicara yokken, Galatasaray’a 5 attın. Bu sene böyle oldu ama bir daha olmaması gerekiyor.

‘TÜRK FUTBOLU İÇİN İYİ BİR ŞEY ÇIKAR’

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi’nde gruptan çıktı. Ancak Türkiye Ligi’nin en kötü ekiplerinden birine Gençlerbirliği’ne yeniliyor. 10 puan farkla zirvede değil. Tüm bu geri kalanlardan Türk futbolu için iyi bir şey çıkar.

‘KENDİNİ BURADA HİSSETMEK VAR’

Daha önce de söylemiştim ama, Şampiyonlar Ligi’nin doğal bir parçası olmak, bunu hissettirmek, rakiplerin hissetmesi… “Avrupa Avrupa duy sesimizi” vardı ya, sesini duyurmak var, şimdi de kendini burada hissetmek var…

‘BALOYA GİDİYORSAN ORALI GİBİ DAVRANACAKSIN’

Her sahnenin kendi kuralları var. Oraya uygun davranman lazım. Baloya gitmek istiyorsan ona uygun bir kıyafet giymen lazım. Eğer oraya gidiyorsan oralı gibi davranacaksın… Kendinden de çıkmada, global düşünüp yerel davranmak önemli…

‘BLANC GELİRSE ARDA KESİN GELİR’

‘Igor Tudor gitti zaten’ diye genel bir fikir var. Ben de aynı fikirdeyim. Tudor’un gitme sebebi sadece Tudor değil. Laurent Blanc gelirse, Arda kesin gelir. Zaten bence öyle… Burada değişik değişik durumlar var.

‘FENERBAHÇE’NİN KAÇIRMAMASI LAZIM’

Antalyaspor bundan daha kötü yakalanmaz. Başkan yok, Nasri kötü… Fenerbahçe’nin Antalyaspor’u elinden kaçırmaması lazım.