Manchester United yenildi Ibrahimovic tarihe geçti

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasının 5. haftası, A, B, C ve D gruplarında oynanan 8 müsabakayla tamamlandı.

A Grubu’nun kaderini belirleyecek karşılaşmada Basel, lider Manchester United’ı 1-0 yenerek son 16 iddiasını sürdürdü.

Uzun sakatlık döneminin ardından 18 Kasım’da sahalara dönen Manchester United’ın İsveçli golcüsü Zlatan Ibrahimovic, 74. dakikada oyuna girdi. Manchester United, 36 yaşındaki Ibrahimovic’in Şampiyonlar Ligi’nde forma giydiği 7. farklı kulüp oldu. Zlatan Ibrahimovic böylece Javier Saviola ve Nicolas Anelka ile paylaştığı bu alandaki rekoru 7 takımla tek başına ele geçirdi.

Ibrahimovic’in forma giydiği 7 takım şöyle;

➤ Ajax

➤ Inter

➤ Juventus

➤ Barcelona

➤ Milan

➤ PSG

➤ Manchester United

Şampiyonlar Ligi`nde gecenin sonuçları | Paris Saint Germain rekor kırdı Şampiyonlar Ligi gruplarında 5. hafta maçları tamamlanırken Celtic'i evinde 7-1 mağlup eden Paris Saint Germain, Devler Ligi gruplarında en fazla gol atan takım unvanını ele geçirdi. Gecenin gol sesi çıkmayan tek maçı ise Juventus-Barcelona mücadelesi oldu. İlgili Haberi Oku