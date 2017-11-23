Temsilciliermiz Avrupa arenasında… Başakşehir maçı ve Konyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda? Rakipler Ludogorets ve Marsilya…

Avrupa Ligi gruplarından son maçlar yaklaşırken temsilcilerimiz şansını devam ettirmek istiyor. Başakşehir bu akşam Ludogorets deplasmanına çıkacak. Konyaspor ise Marsilya'yı ağırlayacak. Başakşehir Ludogorets maçı ve Konyaspor Marsilya maçı saat kaçta başlayacak hnagi kanalda yayınlanacak?

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi C Grubu beşinci maçında Ludogorets’e konuk olacak. Temsilcimiz için “tamam mı, devam mı?”niteliğini taşıyan mücadele saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? Bir diğer temsilcimiz Konyaspor, bugün Fransa temsilcisi Marsilya'yı konuk edecek. Atiker Konyaspor Marsilya maçının da saat kaçta başlayacağı ve hangi kanaldan yayınlanacağı merak ediliyor.

LUDOGORETS BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Razgrad kentindeki Ludogorets Arena’da TSİ 23.05’te başlayacak karşılaşmayı Çekya Futbol Federasyonundan hakem Miroslav Zelinka yönetecek. Maç, Tivibu Spor 2’den naklen yayınlanacak.

KONYASPOR MARSİLYA MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Bu akşam Konya Büyükşehir Belediye Stadı’nda oynanacak mücadele saat 21.00’de başlayacak ve TRT 1’den canlı olarak yayınlanacak.

İKİ MAÇTA DA HEDEF GALİBİYET

Grupta henüz galibiyet alamayan ve 2 puanla son sırada yer alan Başakşehir, bu maçta puan kaybetmesi durumunda Avrupa defterini kapatacak. Turuncu-Lacivertli ekip, karşılaşmayı kazansa bile diğer maçta Braga'nın galip gelmesi durumunda yine Avrupa defterini son maçlar öncesinde kapatmış olacak. Ludogorets Arena'da saat 23.05'te oynanacak karşılaşmayı Çek Cumhuriyeti Futbol Federasyonu'ndan Miroslav Zelinka yönetecek. Zelinka'nın yardımcılıklarını Ondrej Pelikan ve Jan Patak yapacak.

MUHTEMEL 11

Volkan Babacan, Caiçara, Attamah, Epureanu, Clichy, Gökhan İnler, İrfan Can Kahveci, Kerim Frei, Mossora, Tunay Torun, Mevlüt Erdinç

KONYASPOR İDDİASINI SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Avrupa Ligi I Grubu'nda saat 21.00'de Fransa'nın Marsilya ekibini konuk edecek Atiker Konyaspor, gruptaki şansını son maça taşımak istiyor. Grupta aldığı 1 galibiyet ve 1 beraberlikle 6 puanlı Marsilya'nın ardından 4 puanla 3'üncü sırada bulunan Konyaspor, rakibini yenmesi durumunda son maçlar öncesinde 2'nci sıraya yükselecek. Yeşil-beyazlı ekip herhangi bir puan kaybında Avrupa kupalarına veda edecek. Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak mücadelede Rusya Futbol Federasyonu'ndan Sergei Karasev düdük çalacak. Karasev'in yardımcılıklarını Anton Averyanov ve Tikhon Kalugin yapacak.

MUHTEMEL 11Serkan, Skubic, Selim, Ali Turan, Ferhat, Ali Çamdalı, Mehdi Baurabia, Ömer Ali, Musa Araz, Milosevic, Ezekiel