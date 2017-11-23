Kaleci futbol kurallarını unuttu, takımını yaktı

River Plate kalecisi German Lux, topu ceza sahasının dışında tuttu, kırmızı kartla oyun dışı kaldığına şaşırdı

SKOR DIŞ HABERLER / River Plate kalecisi German Lux, futbol oyununun kurallarını unutunca takımını da kendisini de yaktı. Independiente karşısında maçın 19’uncu dakikası oynanırken atılan bir uzun topu karşılamak için ceza sahasının dışına çıkan Lux, o an yaptıklarıyla maçı izleyenleri şaşkına çevirdi.

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Ceza sahasının bir hayli dışında olmasına rağmen kale çizgisindeymiş gibi soğukkanlı ve rahat şekilde topu elle tutan Arjantinli file bekçisi hakem tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı. Ünlü kalecinin oyundan çıkana kadar hakeme itiraz etmeye devam etmesi, ‘Kalecilerin ellerini hangi durumlarda kullanabileceğini unutmuş olabilir mi?’ yorumlarına neden oldu.

35 yaşındaki kaleci oyun alanını sinirle terk ederken bir reklam panosunu tekmelemeyi ihmal etmedi.

70 dakikadan fazla 10 kişi mücadele eden River Plate 82’nci dakikada yedikleri golle sahadan mağlup ayrıldı.

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