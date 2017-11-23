Gianni Infantino ve Yıldırım Demirören basın toplantısı düzenledi

FIFA Futbol Zirvesi için İstanbul'a gelen FIFA Başkanı Gianni Infantino, TFF Başkanı Yıldırım Demirören'le basın toplantısı düzenledi. Eğlenceli geçen toplantıda Infantino, "Futbolda değişmesi gerektiğini düşündüğünüz kurallar var mı?" sorusuna "Sayın Başkan Demirören, 'ofsayt olmasın' diyor. Bir de hakem olmasın tabii ki! İkisi olmazsa, bütün problemler çözülür" diye yanıt verdi.

FIFA Başkanı Gianni Infantino ve TFF Başkanı Yıldırım Demirören, İstanbul’da düzenlenen FIFA Futbol Zirvesi’nde basının karşısına geçti. Düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulunan Infantino, futbol dünyasının ve Türkiye’nin futbol gündemine değindi.

Sözlerine Beşiktaş’ı kutlayarak başlayan Başkan, “Beşiktaş’ı başarısından dolayı tebrik ediyorum, muazzam bir başarı sergilediler. Tebrik etmek görevimiz, onları kutluyorum” ifadelerini kullandı. Yabancı sınırlaması ile ilgili olarak da konuşan Infantino, “Yabancı oyuncu sınırlamasıyla, yerel futbolcuları nasıl geliştirebiliriz tarafına bakmak gerekiyor. Bazı kurallar olması gerekiyor, biraz daha detaylı bakmamız gerekiyor. Kulüplerin yetiştirmesi için, çalışmalar yapmamız gerekiyor. Eskiden yabancı oyuncu sınırlamaları vardı, ama şu anda AB kriterleri gereği, böyle bir sınırlandırma yok. Şu açık ki, yerel oyuncuların geliştirilmesi daha çok önemli” dedi.

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Infantino’ya Türkiye’nin Euro 2024 adaylığı ile ilgili görüşleri de soruldu FIFA Başkanı soruya kaçamak bir yanıt verirken Türkiye’deki yeni statları çok beğendiğini söyledi ve “Türkiye’de futbol dinin de ötesinde, o kadar önemli. Çok kutsal bir yeri var. Türkiye’de her şey futbolla ilgili. Herkes ilginin ötesinde bir tutkuyla bağlı. Futbolu DNA’larında taşıyan bir ülkenin, 2024 adaylığını destekliyorum” şeklinde konuştu. Konu kural değişikliklerine de gelirken Infantino esprili bir yanıt verdi. Infantino gülerek “Sayın Başkan Demirören, ‘ofsayt olmasın’ diyor. Bir de hakem olmasın tabii ki! İkisi olmazsa, bütün problemler çözülür” şeklinde konuştu. Infantino söze şöyle devam etti: “Hakemlerin hataları olabilir. 2017 yılında, herkes maç izlerken birkaç saniye içinde, hakem hata yaptı mı, yapmadı onu biliyor. Sadece hakem bilmiyor!”

Eğlenceli toplantıda Dünya Kupası’nın format değişikliğinden de söz eden İtalyan asıllı İsviçreli Infantino gülerek “2026 Dünya Kupası’nda 48 takım olacak. Bu kararı almamızın nedeni, şu anda Türkiye’nin katılamıyor olması. İtalya da katılamadı tabii” şeklinde esprili bir açıklamada bulundu.