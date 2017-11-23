Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

FIFA sıralaması açıklandı… Türkiye Kongo’nun da gerisinde…

FIFA, Kasım ayının ülkeler sıralamasını açıkladı. Türkiye, 9 basamak birden düştü. Kongo, İran, Mısır, Kosta Rika, Kuzey İrlanda gibi ülkelerin gerisinde kalan Türkiye, 42. sırada yer aldı.
13:2423 Kasım 2017
0
FIFA sıralaması açıklandı… Türkiye Kongo’nun da gerisinde…

Dünya Kupası’na katılma hakkı elde edemeyen Türkiye A Milli Futbol Takımı, FIFA ülkeler sıralamasında da sert bir düşüş yaşadı. Tam 9 basamak birden gerileyen Türkiye, 735 puanla 42. sırada yer aldı. Türkiye, sıralamada Kongo, İran, Mısır, Kosta Rika, Kuzey İrlanda, Slovakya, gibi ülkelerin gerisinde kaldı.

23 Kasım 2017 UEFA Güvenlik Direktörü: `EURO 2016`yı Türkiye hak etmişti ama Sarkozy...` İlgili Haberi Oku

Almanya’nın 1602 puanla 1. sırada yer aldığı sıralamada Brezilya 1483 puanla 2., Portekiz ise 1358 puanla 3. sırada yer aldı.

İşte FIFA ülkeler sıralamasında ilk 10 takım:

Etiketler
fifa kongo türkiye
Son güncelleme: 13:36 | 23.11.2017
Skor
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER