FIFA sıralaması açıklandı… Türkiye Kongo’nun da gerisinde…

FIFA, Kasım ayının ülkeler sıralamasını açıkladı. Türkiye, 9 basamak birden düştü. Kongo, İran, Mısır, Kosta Rika, Kuzey İrlanda gibi ülkelerin gerisinde kalan Türkiye, 42. sırada yer aldı.

Dünya Kupası’na katılma hakkı elde edemeyen Türkiye A Milli Futbol Takımı, FIFA ülkeler sıralamasında da sert bir düşüş yaşadı. Tam 9 basamak birden gerileyen Türkiye, 735 puanla 42. sırada yer aldı. Türkiye, sıralamada Kongo, İran, Mısır, Kosta Rika, Kuzey İrlanda, Slovakya, gibi ülkelerin gerisinde kaldı.

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Almanya’nın 1602 puanla 1. sırada yer aldığı sıralamada Brezilya 1483 puanla 2., Portekiz ise 1358 puanla 3. sırada yer aldı.

İşte FIFA ülkeler sıralamasında ilk 10 takım: