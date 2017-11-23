Fenerbahçe’de Valbuena ve Isla sevinci

Fenerbahçe’de Valbuena ve Isla’nın Antalyaspor maçında oynama ihtimalleri belirdi. İki oyuncunun da maça kadar kontrolleri yapılacak.

Fenerbahçe Süper Lig'in 13.haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak…

Sarı lacivertlilerde sakatlıkları bulunan futbolcular Mathieu Valbuena ve Mauricio Isla'nın bu maça yetişme ihtimalleri oluştu. İki futbolcunun da son yapılan testlerinde olumlu sonuçlar alındı. Valbuena ve Isla milli maçlar için verilen aradan önceki Osmanlıspor maçının ilk yarısında sakatlanmış ve oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. İki yıldız da Demir Grup Sivasspor maçında forma giyememişti.

Son oynanan Demir Grup Sivasspor maçında dizinde ağrıları oluşan Vincent Janssen son iki antrenmanı tamamlayamadı. Buna rağmen Janssen'in Antalyaspor maçına yetişmesi bekleniyor. Yaklaşık 3 aydır takımdan ayrı kalan Robin van Persie ise antrenmanlarda kontrollü olarak takıma katılmaya başladı. Buna karşın Hollandalı golcünün Antalyaspor maçında oynama ihtimali bulunmuyor. Süper Lig kadrosunda bulunmayan ancak takımla çalışan Elif Elmas da bel ağrıları nedeniyle tedaviye devam etti.