Fenerbahçe taraftarı Azerbaycan’da şov yaptı!

Fenerbahçe'nin 1907 ÜNİFEB adlı taraftar grubu, Karabağ'ın Chelsea maçındaki koreografisine yardım etti.

Bu sezon tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi’nde yer alan Azerbaycan temsilcisi Karabağ, Devler Ligi’ndeki 5. hafta karşılaşmasında Chelsea’yi ağırladı. Maç öncesinde güzel bir koreografiye imza atan Karabağ’ın bu koreografisine Fenerbahçe’nin 1907 ÜNİFEB adlı taraftar grubunun yardım ettiği öğrenildi. Mücadele öncesinde gerçekleştirilen koreografide “Evden uzakta, ait olduğun yerde” ifadeleri kullanıldı.

Atletico Madrid’le oynadıkları Şampiyonlar Ligi mücadelesinde “QARABAĞ” ifadelerinin bulunduğu görsel çalışmayla sosyal medyanın gündemine oturmuş, bazı kesimler tarafından olumsuz tepkiler almıştı. Bu olaylar sonrasında Karabağ’ın genel menajeri Asif Askerov, Fenerbahçe Spor Kulübü’yle görüştükten sonra 1907 ÜNİFEB adlı taraftar grubuyla iletişime geçti. Birkaç gün süren görüşmelerin ardından taraftar grubundan 6 Fenerbahçeli, Azerbaycan’a giderek “İki devlet tek millet” sloganıyla ifade edilen bu koregorafiyi ortaya çıkardı.

Bu koreografiyi gerçekleştirmek için Bakü’ye giden 1907 ÜNİFEBliler konu ile ilgili “Fenerbahçe tribünlerinde takımımıza destek olmak için yıllardır birçok koreografi çalışmasına imza attık. Bu yüzden bu konuda belli bir tecrübeye erişmiş bulunmaktayız. Karabağ Futbol Kulübü tarafından ilk arandığımızda çok şaşırdık ve mutlu olduk. Böyle konularda yardımlaşmanın ne kadar önemli olduğunun farkındaydık ve elimizden geleni yapacağımızı söyledik. Neticede, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki kardeşliği bir kez daha kanıtlayan çok güzel bir çalışma oldu. Burada geçirdiğimiz süre boyunca çok güzel bir misafirperverlik örneği gösteren Karabağ Futbol Kulübü'ne çok teşekkür ediyor ve Şampiyonlar Ligi'nde başarılar diliyoruz.” ifadelerini kullandılar.

Karabağ yöneticisi Murat Karaman ise, “Azerbaycan'da futbol yeni yeni bir yaşam tarzı haline geliyor. Biz de Karabağ Futbol Kulübü olarak bu sürece katkıda bulunmak ve bir tribün kültürü yaratmaya çalışıyoruz. Atletico Madrid maçında taraftarlarımızın yaptığı görsel çalışma bazı kesimlerce acımasızca eleştirilmişti. Bu sefer 1907 ÜNİFEBli gençlerin de katkılarıyla çok daha güzel bir çalışmaya imza atıyoruz. Yardımları için Üniversiteli Fenerbahçeli gençlerimize çok teşekkür ederiz.” şeklinde konuştu.

(Habertürk)

Karabağ 0-4 Chelsea | Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. hafta maçı Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. maçında Chelsea'yi ağırlayan Azerbaycan temsilcisi Karabağ, güçlü rakibine 4-0 mağlup oldu. İlgili Haberi Oku