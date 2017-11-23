Doktor taciz iddialarını kabul etti! En az 25 yıl ceza…
Spor Dünyasına bomba gibi düşen ve Amerika’nın Michigan eyaletinde görülen davada, 54 yaşındaki doktor Larry Nassar, kendisine yöneltilen 1998 ile 2015 yılları arasında 7 yıl boyunca 3’ü 13 yaşının altında toplam 7 genç kıza tıbbi tedavi uyguladığı sırada cinsel tacizde bulunduğu suçlamasını kabul etti.
Yapılan suçlamanın ardından savcılık makamıyla anlaşmaya varan Larry Nassar’ın, 25 ila 40 yıl hapis cezasına çarptırılması bekleniyor.
Aynı zamanda Amerika’da 130’dan fazla kadının cinsel taciz suçlamasıyla karşı karşıya bulunan Nassar, geçtiğimiz temmuz ayında ise çocuk pornografisi suçlamasını kabul etmişti.
Suçlamaları yönelten kadınlar arasında olimpiyat altın madalyalı cimnastikçilerden Gabby Douglas, McKayla Maroney ve Aly Raisman da bulunuyor.