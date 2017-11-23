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Doktor taciz iddialarını kabul etti! En az 25 yıl ceza…

Amerika Birleşik Devletleri Olimpiyat Cimnastik Takımı'nın eski doktoru Larry Nassar, hakkında çıkan 7 kadın sporcuya cinsel tacizde bulunduğunu iddialarını kabul etti.
08:0623 Kasım 2017
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Doktor taciz iddialarını kabul etti! En az 25 yıl ceza…

Spor Dünyasına bomba gibi düşen ve Amerika’nın Michigan eyaletinde görülen davada, 54 yaşındaki doktor Larry Nassar, kendisine yöneltilen  1998 ile 2015 yılları arasında 7 yıl boyunca  3’ü 13 yaşının altında  toplam 7 genç kıza tıbbi tedavi uyguladığı sırada cinsel tacizde bulunduğu suçlamasını kabul etti.

Yapılan suçlamanın ardından savcılık makamıyla anlaşmaya varan Larry Nassar’ın, 25 ila 40 yıl hapis cezasına çarptırılması bekleniyor.

Aynı zamanda Amerika’da  130’dan fazla kadının cinsel taciz suçlamasıyla karşı karşıya bulunan Nassar, geçtiğimiz temmuz ayında ise çocuk pornografisi suçlamasını kabul etmişti.

Suçlamaları yönelten kadınlar arasında olimpiyat altın madalyalı cimnastikçilerden Gabby Douglas, McKayla Maroney ve Aly Raisman da bulunuyor.

22 Kasım 2017 Avustralya`da ortalığı karıştıran top toplayıcı kahraman ilan edildi Avustralya'da Sydney FC ile Adelaide United arasında oynanan kupa finalinde top toplayıcının görevinin aksine topu rakip takım oyuncuya vermemesi üzerine ortalık karıştı. Futbolcular birbirine girerken, bir kırmızı kart gösterildi. Top toplayıcı, maç sonrası Sydney FC futbolcuları tarafından kupa törenine dahil edildi. İlgili Haberi Oku

Etiketler
amerika ceza cimlastik dava Larry Nassar taciz
Son güncelleme: 10:05 | 23.11.2017
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