Chelsea’nin eski hocası Andre Villas-Boas ölüme meydan okuyacak

Chelsea'nin eski hocası Andre Villas-Boas, dünyanın en zor rallisi olarak gösterilen ve şimdiye kadar 70 sürücünün hayatını kaybettiği Dakar Rallisi'nde yarışacak.

SKOR DIŞ HABER – Dünyanın en zor rallisi olarak gösterilen ve 1979 yılından bu yana 70 sürücünün kazalarda hayatını kaybettiği Dakar Rallisi’nde bu yıl sürpriz bir isim yarışacak. Tottenham Hotspur ve Chelsea’nin eski çalıştırıcısı Andre Villas-Boas, Toyota T.1.1 takımı adına zorlu yarışta mücadele edecek. Çin Süper Ligi’nin Shanghai SIPG takımının başında bulunan Andre Villas Boas’ın yardımcı pilotluğunu ise eski motosikletçi Ruben Faria yapacak. 6 Ocak 2018 tarihinde başlayacak olan Dakar Rallisi, Peru’nun başkenti Lima’dan start alacak ve Arjantin’in Cordoba şehrinde sona erecek.

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Motor sporlarına olan tutkusunu daha önce birçok kez açıklayan Andre Villas-Boas, 5 motosiklet ve 12 eski model araba sahibi olduğunu söylemişti. Portekizli teknik adam, 2013 yılında verdiği bir röportajda, bir gün Dakar Rallisi’nde yarışmak istediğini söylemiş ve “Dakar Rallisi’nde yarışmış birkaç motosiklet satın aldım. O motosikletleri kullanmaya bayılıyorum. Bir keresinde kayalıklarla dolu bir dağda kullandığım motosiklet nedeniyle neredeyse kendimi öldürüyordum. Sürücülük adrenalin dolu olması nedeniyle kendimi çok iyi hissetmemi sağlıyor. Benim için hayatımın sonuna kadar sürecek bir hobi…” demişti.

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DAKAR RALLİSİ

Dakar Rallisi, Amaury Sport Organisation tarafından her yıl düzenlenen prestijli yol dışı yarışı. Yarış amatör ve profesyonel yarışçılara açıktır, amatörler toplam katılımın %80’ini oluşturmaktadır.

İsmine rağmen, bir ralliden çok yol dışı dayanıklılık yarışmasıdır. Parkur, çok kötü durumdaki yollar veya yol olmayan alanlardan geçmekte, yarışan araçlar da rallilerdeki değiştirilmiş sedanlar yerine gerçek yol dışı araçlarından seçilmektedir. Özel etapların çoğu yol dışı, kumluklar, çamurlu alanlar, kayalıklar gibi yerlerde yapılmaktadır. Her etapta kat edilen yol birkaç kilometre ile birkaç yüz kilometre arasında değişir. Yarışma macera arayanlar için bulunmaz bir fırsat gibi görünse de birçok tehlikeler ve kazaları da göze almak gerekmektedir. Yarışmanın başladığı 1979 yılından bu yana 70 kişi hayatını kaybetmiş, birçok insanda sakatlanmıştır.