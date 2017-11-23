CANLI İZLE: Ludogorets Başakşehir maçı izle! (Tivibu Spor 2 canlı) Medipol Başakşehir maçı saat kaçta?

Ludogorets Medipol Başakşehir maçını canlı izlemek isteyen sporseverler maçın saat kaçta canlı izlenebileceğini merak ediyor. Aynı zamanda ludogorets Başakşehir maçını canlı yayınlacak uydu kanalları da yurtdışında ikamet eden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Ülkemizde bu akşam oynanacak UEFA Avrupa Lig maçını Tivibu Spor 2 kanlı canlı yayınlıyor. haberimizde bulunan linkten Tivibu Spor 2 kanlını canlı izleyebilirsiniz. İşte Ludogorets Başakşehir maçını saati ve canlı izleme yolları...

Temsilcimiz Medipol Başakşehir Ludogorets deplasmanına konuk oluyor. Dört maç sonunda iki puanla grubunda son sırada yer alan Başakşehir, 8 puanla lider konumdaki Ludogorets karşısında gruptaki şansını son maça taşımak için mücadele verecek. Türkiye’de maç Tivibu Spor 2 kanalı canlı izlenebilecek. Yurtdışında Ludogorets Başakşehir maçının canlı izlenebileceği kanları sizler için derledik. UEFA Avrupa Ligi’ndeki kritik maçta takımın önemli isimleri kadroda yer almayacak. Peki maç saat kaçta başlayacak? İşte Ludogorets Başakşehir maçı canlı izleme yolları ve Tivibu Spor canlı yayını…

LUDOGORETS BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA CANLI İZLENEBİLECEK?

Razgrad kentindeki Ludogorets Arena'da TSİ 23.05'te başlayacak karşılaşmayı Çekya Futbol Federasyonundan hakem Miroslav Zelinka yönetecek. Ludogorets Başakşehir maçı Tivibu Spor canlı izlenebilecek. Aşağıda bulunan linkten maçın canlı yayınına ulaşabilirsiniz. Üyelik ve ücret gerektirebilir.

LUDOGORETS BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI İZLE!

Açık bir şekilde lige ağırlık veren Medipol Başakşehir'de, Ludogorets ile oynanacak kritik maçta takımın önemli isimleri kadroda yer almayacak. Sakatlıkları bulunan Emre Belözoğlu ve Mahmut Tekdemir'in yanı sıra Galatasaray maçı sonrasında hafif ağrıları bulunan Emmanuel Adebayor ve Gael Clichy, tedbir amaçlı olarak Bulgaristan'a götürülmedi.

MAÇA ÇEK HAKEM

UEFA Avrupa Ligi C Grubu’nda mücadele eden temsilcimiz Medipol Başakşehir’in, Bulgaristan temsilcisi Ludogorets ile deplasmanda oynayacağı maçı Çek Cumhuriyeti Futbol Federasyonu’ndan Miroslav Zelinka yönetecek.

Razgrad kentindeki Ludogorets Arena’da 23 Kasım Perşembe günü oynanacak ve saat 23.05’te başlayacak karşılaşmada Miroslav Zelinka’nın yardımcılıklarını Ondrej Pelikan ve Jan Patak yapacak. Dördüncü hakemliğini Jiri Molacek’in üstleneceği karşılaşmanın ilave yardımcı hakemleri ise Radek Prihoda ile Karel Hrubesolacak.

BAŞAKŞEHİR İÇİN YA TAMAM YA DEVAM MAÇI

UEFA Avrupa Ligi'nde gruplardan çıkma iddiasını sürdürebilmek için önemli bir müsabakaya çıkacak olan Medipol Başakşehir, deplasmanda Bulgar ekibi Ludogorets ile mücadele edecek.

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi C Grubu beşinci maçında yarın TSİ 23.05'te Bulgar ekibi Ludogorets ile karşı karşıya gelecek. Turuncu-lacivertliler, geride kalan 4 haftada 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle aldığı 2 puanla son sırada bulunuyor. Ludogorets ise 2 galibiyet, 2 beraberlikle topladığı 8 puanla grupta liderlik koltuğunda oturuyor.

Süper Lig'de son olarak evinde Galatasaray'ı mağlup eden Başakşehir, Bulgaristan'a moraller yüksek olarak gidecek. Gruptan çıkma iddiasını devam ettirmek açısından çok önemli bir müsabakaya çıkacak olan turuncu-lacivertliler, Ludogorest ile daha önce 1 kez karşılaştı. C Grubu ilk haftasında 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan müsabaka 0-0 eşitlikle sona ermişti.

İki takım arasında oynanacak mücadeleyi Çekya Futbol Federasyonu'ndan Miroslav Zelinka yönetecek. Zelinka'nın yardımcılıklarını Ondrej Pelikan ve Jan Patak yapacak.

MAÇI CANLI YAYINLAYACAK KANALLAR LİSTESİ

Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız aşağıdaki kanallardan Ludogorets Başakşehir maçını canlı izleyebilirler.