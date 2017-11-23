CANLI ANLATIM | Ludogorets 0-2 Medipol Başakşehir

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi C Grubu mücadelesinde Bulgar ekibi Ludogorets'e konuk oluyor. Zorlu mücadelenin canlı anlatımı ve dakika dakika önemli pozisyonları SKOR'da...

UEFA Avrupa Ligi C Grubu 5. maçında temsilcimiz Medipol Başakşehir, Bulgaristan’da Ludogorets’e konuk oluyor. Dört maç sonunda iki puanla grubunda son sırada yer alan Başakşehir, 8 puanla lider konumdaki Ludogorets karşısında gruptaki şansını son maça taşımak için mücadele veriyor. Zorlu karşılaşmanın canlı anlatımı ve dakika dakika önemli pozisyonları SKOR’da…

Açık bir şekilde lige ağırlık veren Medipol Başakşehir’de, Ludogorets ile oynanacak kritik maçta takımın önemli isimleri kadroda yer almayacak. Sakatlıkları bulunan Emre Belözoğlu ve Mahmut Tekdemir’in yanı sıra Galatasaray maçı sonrasında hafif ağrıları bulunan Emmanuel Adebayor ve Gael Clichy, tedbir amaçlı olarak Bulgaristan’a götürülmedi.

İşte iki takımın 11’i:

LUDOGORETS-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR:

STAT: Ludogorets Arena

HAKEM: Miroslav Zelinka

SAAT: 23.05

LUDOGORETS: Renan, Cicinho, Natanael, Abel, Cosmin, Plastun, Goralski, Marcelinho, Wanderson, Lukoki, Misidjan

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert, Attamah, Epureanu, Alparslan, Caiçara, Gökhan, Kerim, Visca, İrfan Can, Napoleoni, Mevlüt