Atiker Konyaspor 1-1 Olympique Marsilya

Atiker Konyaspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 5. maçında Olympique Marsilya'yı konuk etti. 82'de Skubic'in penaltı golüyle öne geçen Konyaspor, 90+2'de Moke'nin kendi kalesine attığı ilginç golle 1-1'e razı oldu ve gruptan çıkma şansını son maça bıraktı.

UEFA Avrupa Ligi’nde I Grubu 5. maçında Atiker Konyaspor, Fransa’nın köklü ekiplerinden Olympique Marsilya’yı konuk etti. Temsilcimiz 82’de Skubic’in penaltıdan kaydettiği golle 1-0 öne geçerken 90+2’de Moke ters bir vuruşla topa ağlarına gönderdi ve karşılaşma bu golle 1-1 berabere bitti. Öte yandan Penaltıya sebebiyet veren Amavi, Bourabia’yı düşürerek bariz gol şansını engellediği için kırmızı kartla 80’de takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla Konyaspor, puanını 5’e yükseltti ve 7 puanlı Marsilya’nın ardında üçüncü sırada kaldı. Grubun lideri Salzburg ise konuğu Vitoria Guimaraes’i 3-0 yenerek grubu lider bitirmeyi garantiledi.

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Gruptaki son maçlar 7 Aralık’ta oynanacak. Marsilya, Salzburg’u konuk edecek, temsilcimiz ise ilk maçta 2-1 mağlup ettiği son sıradaki Vitoria Guimaraes’e konuk olacak. Konyaspor gruptan çıkmak için Marsilya’nın Salzburg’a yenilmesini bekleyecek ve Vitoria deplasmanından üç puanla dönmek için mücadele verecek.

SALDIRIYA UĞRAYAN GAZİ DE MAÇI İZLEDİ

Ankara´da trafikte çıkan ‘yol vermeme’ tartışmasında 4 kişinin saldırısına uğrayan ve belden aşağısı tutmayan gazi jandarma astsubay çavuş Muzaffer Oktay ve ailesi, Atiker Konyaspor´un davetlisi olarak Konya´ya geldi. Gazi Oktay ve ailesi, Atiker Konyaspor’un UEFA Avrupa Ligi’nde Marsilya ile oynadığı maçı, onur konuğu olarak karşılaşmayı locadan izledi.

İşte karşılaşmanın önemli anları: