Caner Erkin ‘Ayla’ ile buluştu!

Beşiktaşlı Caner Erkin Türkiye'nin Oscar Adayı 'Ayla' filminin kahramanıyla bir araya geldi.

Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin sosyal medya hesabından, Oscar’a Türkiye’den ‘Yabancı dilde en iyi film’ kategorisinde aday adayı olan ve son dönemin dikkat çeken filmlerinden ‘Ayla’ ile ilgili bir paylaşım yaptı.

Erkin filmin Koreli çocuk oyuncusu Kim Seol ile birlikte yaptığı çekildiği fotoğrafı instagram hesabından paylaşarak, ‘Ayla ne güzel hikaye, ne güzel film insan gurur duyuyor’ ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Devler Ligi`nde bu takımlarla eşleşmeyecek Beşiktaş, Porto beraberliğiyle Şampiyonlar Ligi'nde grubunu lider bitirmeyi garantiledi. Bunu başaran ilk Türk takımı olan siyah-beyazlıların rakibi 11 Aralık'taki kura çekiminde belli olacak. İlgili Haberi Oku