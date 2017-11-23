Boca Juniors’ın tribün liderli vurularak öldürüldü

Boca Juniors'ın 'Ayı' lakaplı tribün lideri Gustavo Adolfo Pereyra, evinde silahlı saldırganlar tarafından öldürüldü.

Dünyanın en ateşli taraftar gruplarından birine sahip olan Arjantin’in köklü kulübü Boca Juniors’ta ‘Ayı’ lakaplı tribün lideri Gustavo Adolfo Pereyra vurularak öldürüldü. Polis raporu ve Pereyra’nın annesinin ifadesine göre saldırganlar Pereyra’nın evine giderek Pereyra’ya 7 el ateş etti. 49 yaşındaki Gustavo Adolfo Pereyra’nın uyuşturucu kartelleri tarafından öldürüldüğü iddia ediliyor. Görgü tanıkları iki kişinin saldırıyı gerçekleştiğini belirtirken Elva Lucia Perez, kilolu ve kel bir adamın kapıyı çaldığını ve Pereyra’yla konuşmak istediğini söylediğini ifade etti. Pereyra’yı kapıya çağırdıktan sonra mutfağa geçtiğini aktaran Elva Lucia Perez, mutfaktan duyduğu silahlı saldırıdan sonra oğlunu derhal hastaneye götürdüğünü ancak Pereyra’nın hayatını kaybettiğini söyledi. Robinho tecavüz suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı Atletico Mineiro forması giyen dünyaca ünlü yıldız futbolcu Robinho, 2013'te Milan'da forma giyerken Arnavutluk uyruklu bir kadına tecavüz eden 6 kişiden biri olduğu gerekçesiyle 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı. İlgili Haberi Oku