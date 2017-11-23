Beşiktaşlı futbolcular zaferi 6 kilo etle kutladı!

Porto ile Vodafone Arena'da 1-1 berabere kalarak Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmayı garantileyen Beşiktaş'ta futbolcular maç sonu et partisi verdi.

Beşiktaş’ta Atiba Hutchinson ve Ryan Babel, Şampiyonlar Ligi’nde gruptan ilk sırada çıkmalarını aileleriyle birlikte Etiler'de yemek yiyerek kutladı.

Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi’nde Porto ile 1-1 berabere kalarak grubu ilk sırada bitirmesi takımda büyük bir sevince yol açtı. Maç sonrasında Ryan Babel ve Atiba Hutchinson aileleri ve yakın dostlarıyla birlikte Etiler’deki Nusr-et Steakhouse’da yemek yedi.

Toplamda 6 kilo et yiyen futbolcular; kuzu kafes, bonfile ve şaşlık tercih etti. Atiba, bir tepsi baklavayı paket yaptırdı. Yemekte Galatasaraylı Ryan Donk da yer aldı.

Yemek sonrası futbolcular ve aileleri G.Saraylı Donk’un davetiyle Levent’teki bir mekana gidip eğlendi…