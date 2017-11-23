Beşiktaş maçı biletleri kapış kapış

Süper Lig’in 13. haftasında 25 Kasım Cumartesi günü Malatya’da oynanacak Evkur Yeni Malatyaspor - Beşiktaş maçının biletlerinin tükenmek üzere olduğu belirtildi.

Şampiyonlar Ligi’nde grubunda lider olarak bir üst tura çıkmayı garantileyen Beşiktaş'ı ağırlayacak olmanın heyecanının yaşandığı Malatya'da, cumartesi günkü maç öncesinde müsabaka biletlerinin büyük bölümünün tükendiği bildirildi. Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü’nden edinilen bilgiye göre, bugün itibariyle 18 bin 500 biletin satıldığı, yarın sabah itibariyle de tüm biletlerin tükeneceğinin öngörüldüğü belirtildi. Basın tribünü, localar ve protokol dışında 25 bin koltuğun satışa sunulduğu Malatya Stadı'nda maç gününe kadar en az 5 özel locanın da kullanılabilecek duruma getirileceği ifade edildi.

Evkur Yeni Malatyaspor – Beşiktaş maçı biletleri internet dışında, İnönü Stadı ve Eski Belediye Meydanı'ndaki gişelerden de satılıyor.