Beşiktaş Devler Ligi’nde bu takımlarla eşleşmeyecek

Beşiktaş, Porto beraberliğiyle Şampiyonlar Ligi'nde grubunu lider bitirmeyi garantiledi. Bunu başaran ilk Türk takımı olan siyah-beyazlıların rakibi 11 Aralık'taki kura çekiminde belli olacak.

Beşiktaş, kendi grubu dışındaki 7 ikinciden biriyle eşleşecek ve ilk maçı deplasmanda oynayacak. İlk maçlar 13, 14, 20 veya 21 Şubat’ta, rövanşları ise 6, 7, 13 veya 14 Mart’ta oynanacak. Siyah beyazlıların olası rakipleri gruplarda oynanacak son maçların ardından belli olacak ancak şimdiden grup liderliğini garantileyen 2 takım temsilcimiz ile eşleşmeyecek… Kara Kartal ile eşleşme ihtimali çok az olan takımlar da belli oldu.

BEŞİKTAŞ’LA KESİN OLARAK EŞLEŞMEYECEKLER

D GRUBU: Son haftaya Barcelona 11 puanla ve liderliği garantilemiş olarak giriyor. Juventus 8, Sporting 7 puana sahip. Katalanların Beşiktaş ile eşleşme şansı yok.

H GRUBU: İlk ili sıranın ve takımların yerlerinin kesinleştiği tek grup. Tottenham 13, Real Madrid 10 puanda. İkili averajda da üstün olan Tottenham temsilcimiz Beşiktaş ile kesinlikle eşleşmeyecek.

F GRUBU: Manchester City’nin liderliği, Feyenoord’un dördüncülüğü garanti. İngilizler temsilcimiz Beşiktaş ile eşleşmeyecek.

BEŞİKTAŞ İLE EŞLEŞME İHTİMALİ AZ OLAN TAKIMLAR

A GRUBU: Manchester United, son maçında CSKA’ya İngiltere’de 4 farklı yenilmezse grubundan lider olarak çıkacak. Bu sürpriz gerçekleşmezse MANU Beşiktaş ile eşleşmeyecek.

B GRUBU: Paris Saint Germain (15 puan) ve Bayern Münih (12 puan) ikinci turu garantilediler. Son haftadaki Bayern-PSG maçı sıralamayı belirleyecek. İlk maçı 3-0 kazanmış olan PSG, Almanya’da dört farklı kaybetmezse lider olacak ve Beşiktaş ile eşleşme ihtimali kalmayacak.

C GRUBU: Son haftaya Chelsea 10, Roma 8, Atletico Madrid 6 puanda giriyor. Son hafta Chelsea evinde Atletico Madrid’i yenerse Beşiktaş ile eşleşmeyecek.

E GRUBU: Son haftaya Liverpool 9, Sevilla 8, Spartak Moskova 6 puanla giriyor. İhtimallerin en karışık olduğu grup… Sevilla hem Liverpool hem de Spartak’a karşı ikili averajda geride… Beşiktaş’a çıkmama oranları: %80 Liverpool, %15 Sevilla, %5 Spartak