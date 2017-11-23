Babel’den Porto maçı hikayesi! ‘Hangi takımı istiyorsunuz?’

Şampiyonlar Ligi'nde üst tura yükselen Beşiktaş'ta futbolcular, 2. turda eşleşmek istediği takımları açıkladılar.

Siyah beyazlı takımın yıldız futbolcusu Ryan Babel, klasikleşen videolarına devam etti. Hollandalı futbolcu Youtube sayfasından son Porto maçının görüntülerini ve sonraki gün idmanda takım arkadaşlarının görüşlerinin olduğu videoyu paylaştı. Bu video sosyal medyada da oldukça ilgi çekti.

Babel ilk olarak maçın hemen ardından soyunma odasında Cenk’i yakaladı ve “Hadi kurada PSG’yi falan çekelim” dedi. Cenk Tosun’un cevabı ise “Farketmez” oldu.

Babel ertesi gün idmanda ısınma hareketleri yapan Atiba’ya “Bir üst turda kimi çekmek istersin” sorusunu yöneltti.Atiba ise bu soruya “Bilmiyorum dostum. Bana farketmez. Herkese karşı oynayabiliriz. Herkese… Hepsini getirin” karşılığını verdi.

Atiba’dan sonra Quaresma’yı yakalayan Babel, “Rico! Bir sonraki turda kimi istiyorsun?” diye sordu. Quaresma bu soruyu gülerek karşıladı ve yanıt vermekten kaçındı.

Aynı soru Adriano’ya da geldi… Brezilyalı futbolcu da gülerek, “Bilmiyorum dostum” cevabını verdi. Tolgay’ınbu soruya cevabı ise arkadaşlarından biraz farklıydı. Tecrübeli futbolcu uykulu halde ve gülerek “Daha sabah kanka, saat daha 11 dostum. Lütfen!” cevabını verdi. Daha sonra soyunma odasında Tolgay, Real Madrid’i istediğini söyledi

Babel soyunma odasında bu kez Cenk’i yakaladı ve Porto maçındaki atmosferi sordu. Cenk, “İnanılmaz bir atmosferdi, gururluyum. Takımımla gurur duyuyorum, 5 maç sonunda grup lideriyiz.” cevabını verdi. Atiba daha sonra araya girdi ve “Dün akşam hazırladığın o gol ile resmen takımı sırtladın. Çok kaliteydi”

Babel ilk başta hangi takımı istediği yönünde sorduğu soruya cevap alamadığı Cenk’e aynı soruyu bir kez daha yöneltti. Cenk Tosun “Hayır fark etmiyor. Avrupa’nın en iyi 16 takımı kaldı. Bu yüzden fark etmiyor. Herkes gelebilir. Vodafone Park’a gelebilirler adamım!” dedi. Babel, “Vodafone Park’a herkes gelebilir” diyerek videosunu sonlandırdı.

İŞTE BABEL’İN PAYLAŞTIĞI VİDEONUN TAMAMI: