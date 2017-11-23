Aboubakar’a ponpon kız benzetmesi!

Aboubakar'ın maç sonrası taraftara çektirmesi Portekiz'de çok ağır eleştirildi. Record, "Aboubakar'a bakın, ponpon gibi" yorumunu yaptı.

Eski Beşiktaşlı Aboubakar, berabere biten maç sonrasında Siyah-Beyazlı taraftarların sevgisine 3’lü çektirerek karşılık verdi. Beşiktaş’ın, Porto’yu 3-1 yendiği ilk maçta cezası nedeniyle oynayamayan Aboubakar, ilk karşılaşmayı tribünden takip ettikten sonra soyunma odasına inip, Babel’le eğlenceli bir video çekmişti. Bu görüntülerin ardmdan Portekiz basını tarafından ağır bir biçimde eleştirilen Abou, maç sonu arkadaşlarını gördüğü için mutlu olduğunu ifade etmişti.

Vodafone Park`ta maç sonu üçlüsü Portolu Vincent Aboubakar'dan Beşiktaş, Porto ile 1-1 berabere kalarak grup liderliğini garantilerken, karşılaşma sonunda sahalarda ender rastlanan bir durum ortaya çıktı. Porto'nun forveti Aboubakar, Beşiktaş tribünlerine 3'lü çektirdi. İlgili Haberi Oku

KUTLAMAYI ABARTTI

Portekiz’den Record, 1-1’lik maç sonunda Vincent Aboubakar’ı yine hedef aldı. Yapılan haberde, “Golü kaçırdı, sonra da kutlamayı abarttı. Daha önce de soyunma odasında kutlama yapmıştı, bu maçta da ponpon kız gibiydi” diye yazdı.