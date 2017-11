Wigan’ın kanat oyuncusu Ryan Colclough iki gol attı, 60’ta oyundan çıktı, hastaneye koştu

Wigan’ın sahasında Doncaster’i ağırladığı ve 3-0 kazandığı İngiltere 1. Lig maçında bir babanın, eşinin doğumuna yetişebilmek için neler yapabileceği gözler önüne serildi. Film senaryosunu aratmayacak hikayede başrolü oynayan Wigan’ın kanat oyuncusu Ryan Colclough, önce 60 dakika dolmadan takımını rahatlattı, sonra da yeni doğan çocuğunu görebilmek için oyundan çıktı. Soluğu hastanede alan Ryan Colclough, formasını bile çıkarmadan oğlunu kucakladı.

Cristiano Ronaldo: `7 çocuk ve 7 Ballon d`Or istiyorum` Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, L'Equipe'e verdiği özel röportajda 7 Ballon d'Or ve 7 çocuk sahibi olmak istediğini söyledi. İlgili Haberi Oku

Ligde lider Shrewsbury’yi takibini sürdürmek için mutlak kazanması gereken maçın 40. dakikasında Joe Wright’ın kendi kalesine attığı golle öne geçen Wigan, 45. dakikada Ryan Colclough ile soyunma odasına 2-0 önde girdi. Soyunma odasında takım konuşması yapılırken doğum yapacak olan eşinin hastanede olduğunu öğrenen Ryan Colclough, yine de ikinci yarıya çıktı. Aklının bir yanı oynanan maçta bir yanı da hastanede olan Ryan Colclough, 58. dakikada farkı üçe çıkaran golü ağlara bıraktı. Bu golden sonra takımının skor olarak rahatlamasıyla aklı tamamen hastaneye giden Ryan Colclough, teknik heyet tarafından 60. dakikada oyundan alındı.

Panama-Kosta Rika maçında yaşlı bir kadın atağı kesmek için sahaya atladı Panama ve Kosta Rika arasında oynanan maçın son dakikalarında sahaya giren yaşlı bir kadın dünyanın gündemine oturmayı başardı. İlgili Haberi Oku

Olayı anlatan Wigan Yardımcı Antrenörü Leam Richardson “Eşinin doğum yapmak için hastaneye kaldırıldığını devre arasında gelen bir mesajla öğrendik. Hepimiz insanız… Hayatta önceliklerimiz var. İkinci golü atar atmaz oyundan aldık. Çünkü aklı başka bir yerdeydi. Herkesin bireysel isteklerine saygı duymak zorundayız” ifadelerini kullandı. Wigan Başkanı David Sharpe da resmi Twitter hesabından Ryan Colclough’un üzerinde forma, kucağında yeni doğmuş bebeği ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak futbolcusunu tebrik etti.

Congrats to Ryan Colclough who scored a brace tonight in our win before being substituted to make it in time to see the birth of his son! pic.twitter.com/Efvjk9P3sw

— David Sharpe (@DavidSharpe91) 21 Kasım 2017