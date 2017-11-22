UEFA Avrupa Ligi’nde 5’inci hafta heyecanı
Avrupa Ligi C Grubu 5’inci maçında Bulgaristan temsilcisi Ludogorets’e konuk olacak Medipol Başakşehir, Avrupa’daki en kritik maçına çıkıyor. Grupta henüz galibiyet alamayan ve 2 puanla son sırada yer alan Başakşehir, bu maçta puan kaybetmesi durumunda Avrupa defterini kapatacak. Turuncu-Lacivertli ekip, karşılaşmayı kazansa bile diğer maçta Braga’nın galip gelmesi durumunda yine Avrupa defterini son maçlar öncesinde kapatmış olacak. Ludogorets Arena’da saat 23.05’te oynanacak karşılaşmayı Çek Cumhuriyeti Futbol Federasyonu’ndan Miroslav Zelinka yönetecek. Zelinka’nın yardımcılıklarını Ondrej Pelikan ve Jan Patak yapacak.
MUHTEMEL 11
Volkan Babacan, Caiçara, Attamah, Epureanu, Clichy, Gökhan İnler, İrfan Can Kahveci, Kerim Frei, Mossora, Tunay Torun, Mevlüt Erdinç
KONYASPOR İDDİASINI SÜRDÜRMEK İSTİYOR
Avrupa Ligi I Grubu’nda saat 21.00’de Fransa’nın Marsilya ekibini konuk edecek Atiker Konyaspor, gruptaki şansını son maça taşımak istiyor. Grupta aldığı 1 galibiyet ve 1 beraberlikle 6 puanlı Marsilya’nın ardından 4 puanla 3’üncü sırada bulunan Konyaspor, rakibini yenmesi durumunda son maçlar öncesinde 2’nci sıraya yükselecek. Yeşil-beyazlı ekip herhangi bir puan kaybında Avrupa kupalarına veda edecek. Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı’nda saat 21.00’de başlayacak mücadelede Rusya Futbol Federasyonu’ndan Sergei Karasev düdük çalacak. Karasev’in yardımcılıklarını Anton Averyanov ve Tikhon Kalugin yapacak.
MUHTEMEL 11
Serkan, Skubic, Selim, Ali Turan, Ferhat, Ali Çamdalı, Mehdi Baurabia, Ömer Ali, Musa Araz, Milosevic, Ezekiel
ALİ PALABIYIK, LAZİO – VİTESSE MAÇINI YÖNETECEK
Bu arada FIFA kokartlı Türk hakem Ali Palabıyık, İtalya’nın Lazio ile Hollanda’nın Vitesse takımları arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi K Grubu müsabakasını yönetecek.
İtalya’nın Roma şehrindeki Olimpiyat Stadyumu’nda TSİ 21.00’de başlayacak müsabakada, Palabıyık’ın yardımcılıklarını Mehmet Cem Satman ve Serkan Olguncan yapacak. Ceyhun Sesigüzel’in dördüncü hakem olacağı karşılaşmada, Halil Umut Meler ile Barış Şimşek ilave yardımcı hakemlik görevlerinde bulunacak.
KUPADA GECENİN DİĞER MAÇLARI
A GRUBU
19:00 FC Astana – Villarreal
23.05 Maccabi Tel Aviv – Slavia Prag
B GRUBU
23:05 Partizan Belgrade – Young Boys
23:05 Skenderbeu – Dinamo Kiev
C GRUBU
23:05 Sporting Braga – Hoffenheim
23:05 LUDOGORETS RAZGRAD – MEDIPOL BAŞAKŞEHİR
D GRUBU
23:05 AEK Atina Rijeka
23:05 Milan – Austria Wien
E GRUBU
23:05 Everton – Atalanta
23:05 Lyon – Apollon Limassol
F GRUBU
21:00 Lokomotiv Moskova – FC Copenhagen
23:05 FC Sheriff – FC Fastav Zlin
G GRUBU
21:00 Viktoria Plzen – FCSB
21:00 Lugano – Hapoel Beer Sheva
H GRUBU
21:00 BATE Borisov – Kızıl Yıldız
21:00 Köln – Arsenal
I GRUBU
21:00 Salzburg – Vitoria Guimaraes
21:00 ATİKER KONYASPOR – MARSİLYA
J GRUBU
21:00 Athletic Bilbao – Hertha Berlin
21:00 Östersunds FK – Zorya Luhansk
K GRUBU
21:00 Nice – Zulte Waregem
21:00 Lazio – Vitesse (Ali Palabıyık yönetecek)
L GRUBU
21:00 Rosenborg – Real Sociedad
21:00 Zenit St. Petersburg – Vardar Skopje