Trajediyi yaşadı en büyük oldu! Boris Becker…

Alman TV kanalı ARD'nin Boris Becker'in 50. yaş günü sebebiyle hazırladığı belgeselde efsane tenisçinin çocukluk döneminde hiç de iyi bir gelecek vaadetmediği, hatta kendisine "Erkeklerle oynayamazsın. İyi oynayan kızlar var. Git Steffi (Graf) ile oyna" denildiği anlatıldı.

Alman televizyon kanalı ARD, Boris Becker’in 50 yaş günü sebebiyle bir belgesel hazırladı. Belgeselin içinde Becker’in çocukluk yıllarının anlatıldığı bölüm çok ilginç. Becker’in tenisteki ilk yıllarında antrenörlüğünü yapan Günter Bosch o günleri “Çok zayıftı. Bu kötü oyunculuğu onun için bir trajediydi. Tombik bir çocuktu. Göbeği vardı. Bacakları kalın ve ağırdı” diye anlattı.

Alman Tenis Federasyonu alt yapı uzmanları da Boris’in bir sıçrama yapabileceğine inanmıyorlardı. Becker’in çocukluk günlerinde en yakın arkadaşlarından Paul Zimmer, “Ona ‘Erkek çocuklarla tenis oynayacak kadar iyi değilsin’ dediklerini hatırlıyorum. Boris’i iyi tenis oynayan kız çocuklarının yanına gönderirlerdi. Steffi Graf ondan iki yaş küçüktü ama ‘Git, Steffi ile oyna’ derlerdi.

Bu sözler onun canını acıtır, hasta ederdi. Yine de bunu bir enerjiye dönüştürmeyi başardı” diye anlattı. Boris’in o hırsla herkesten çok daha fazla çalışmaya başladığını anlatan Paul Zimmer, “Onun vücuduna bakan asla ‘Bu çocuk 1 numaralı sporcu olacak’ diyemezdi. Ama öyle çalıştı ki; 1985’te daha 17 yaşındayken Wimbledon şampiyonu oldu. O şampiyonluk, bir efsanenin doğuşuydu” dedi.

(NTV Spor)

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