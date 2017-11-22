Trafikte saldırıya uğrayan gaziler Konyaspor-Marsilya maçının onur konuğu olacak

Trafikte saldırıya uğrayarak Türkiye'nin gündemine gelen gaziler İbrahim Kızılkaş ile Muzaffer Oktay ve aileleri, Atiker Konyaspor'un UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya ile oynayacağı maçın onur konuğu olacak.

Atiker Konyaspor Kulübü, Ankara'da aileleri ile birlikte trafikte magandaların saldırısına uğrayan gaziler Muzaffer Oktay ve İbrahim Kızılkaş ile ailelerini UEFA Avrupa Ligi I Grubu’nda yarın oynayacakları Marsilya maçına ‘Onur Konuğu’ olarak davet etti. Jandarma Uzman Çavuş İbrahim Kızılkaş’ın tedavisi devam ettiği için maça katılamayacağı, diğer Gazi Jandarma Astsubay Çavuş Muzaffer Oktay ve o gün araçta bulunan kız kardeşi Gamze Oktay ile annesi Kadriye Oktay’ın ise stattaki yerini alabileceği belirtildi.

Uçan tekmeye sarı kart veren o hakeme sadece 1 ay ceza verildi! Fenerbahçe - Galatasaray U17 maçında uçan tekmeyi sarı kart ile geçiştiren ve geçmişte Twitter'dan yaptığı paylaşımların ortaya çıkmasıyla gündeme oturan Onur Mert, Amatör Futbol Disiplin Kurulu 1 aylık cezayı yeterli gördü İlgili Haberi Oku

Gazi Muzaffer Oktay, Atiker Konyaspor'un davetinin kendisini ve ailesini çok mutlu ettiğini söylerken Marsilya ile oynanacak final niteliğindeki karşılaşmaya ambulansla da olsa geleceğini ve Konyalılarla birlikte bu önemli karşılaşmayı izleyeceğini söyledi.