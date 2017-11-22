Trafikte saldırıya uğrayan gaziler Konyaspor-Marsilya maçının onur konuğu olacak
Atiker Konyaspor Kulübü, Ankara'da aileleri ile birlikte trafikte magandaların saldırısına uğrayan gaziler Muzaffer Oktay ve İbrahim Kızılkaş ile ailelerini UEFA Avrupa Ligi I Grubu’nda yarın oynayacakları Marsilya maçına ‘Onur Konuğu’ olarak davet etti. Jandarma Uzman Çavuş İbrahim Kızılkaş’ın tedavisi devam ettiği için maça katılamayacağı, diğer Gazi Jandarma Astsubay Çavuş Muzaffer Oktay ve o gün araçta bulunan kız kardeşi Gamze Oktay ile annesi Kadriye Oktay’ın ise stattaki yerini alabileceği belirtildi.
Gazi Muzaffer Oktay, Atiker Konyaspor'un davetinin kendisini ve ailesini çok mutlu ettiğini söylerken Marsilya ile oynanacak final niteliğindeki karşılaşmaya ambulansla da olsa geleceğini ve Konyalılarla birlikte bu önemli karşılaşmayı izleyeceğini söyledi.