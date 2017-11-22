Bu yıl Survivor nasıl olacak? Survivor 2018’de yarışacak 5. isim de belli oldu!

Heyecanla beklenen Survivor 2018 yarışmasında yarışmacılar bir bir belli oluyor. Acun Ilıcalı katılacak ismi Gel Konuşalım” isimli programda açıkladı. Peki Survivor All Star 2018 nasıl olacak? Ne zaman başlayacak? Ilıcalı, Sema Aydemir, Merve Aydın ve Nagihan Karadere‘nin All Star’da yarışacağını twitter hesabından durdu. İşte Survivor'a katılacak 5. isim..

Survivor 2018 kadrosuna katılan 5. isim Murat Ceylan oldu. Murat Ceylan lisanslı bir binici ve küçük yaşlardan beri müzikle uğraşıyor. Acun Ilıcalı, son yıllardaki Survivor’larda profesyonel sporcuların sayısını artırarak yarışmadaki mücadeleci ruhu daha fazla öne çıkardı. Acun Ilıcalı, Merve Aydın, Nagihan Karadere, Sema Aydemir ve Turabi'nin ardından All Star'da Murat Ceylan'ın da olacağını söyledi. Peki Survivor 2018 ne zaman başlayacak? İşte detaylar…

Survivor 2018 heyecanı artıyor. Survivor 2018 All Star nasıl olacak? soruları da yavaş yavaş yanıt Bulmaya başladı. Beklenen açıklama Acun Ilıcalı’dan geldi. Ilıcalı, bu sene Survivor 2018’de bir ALL STAR takımı bir de Gönüllüler takımı olacak.’ dedi. İşte Survivor’ın başlangıç tarihi…

SURVİVOR 2018 NASIL OLACAK?

Survivor 2018'in ne zaman başlayacağı hayranları tarafından merak ediliyor. Yeni sezonda All Star formatıyla yayınlanacağı söylentileri dolaşırken beklenen açıklama Acun Ilıcalı'dan geldi. Survivor 2018'de yarışmalar ALL STAR takımıyla, yeni başvuracak olan Gönüllüler Takımı arasında gerçekleşecek. Acun Ilıcalı attığı twitlerle konu hakkında bilgi verdi. Önümüzdeki günlerde yeni açıklamalar gelmesine kesin gözüyle bakılıyor.

#Survivor2018 yarışmacısı @merveaydin90 ‘dan ilk açıklama! All Starların merakla beklenen ismi yine iddialı… pic.twitter.com/x1PAMpviz1 — Survivor Türkiye (@survivorturkiye) 20 Kasım 2017

SURVİVOR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TV8 ekranlarında yayınlanan “Gel Konuşalım” isimli programına konuk olan Acun Ilıcalı, önemli açıklamalarda bulundu. 10 Şubat'ta Survivor'ın başlayacağını duyuran Acun Ilıcalı, All Star kadrosundan yer alan bir ismi daha açıkladı. Acun Ilıcalı, Merve Aydın, Nagihan Karadere, Sema Aydemir ve Turabi'nin ardından All Star'da Murat Ceylan'ın da olacağını söyledi.

TURABİ 3. KEZ SURVİVOR'DA

Survivor 2018 için hazırlıklara başlayan Acun Medya ekibi yarışmacıları da belirlemeye başladı. Daha önce iki kez Survivor’a katılan ve ikisinde de şampiyonluğa ulaşan Turabi üçüncü kez Survivor’a gidiyor.

Sosyal medya hesabından güzel haberi sevenleriyle paylaşan Turabi, yayınladığı videonun altına ‘3. defa Survivor mı? ‘İmkânsız…’ dedi gururum. ‘Riskli…’ dedi. Tecrübem, ‘Manasız…’ dedi. Mantığım, ‘Yine de denemeye değer’ dedi. Kalbim… ‘Seneye görüşürüz’ mesajını yazdı.

KORKUYORUM…

Geçen yılın finalistlerinden Sema Aydemir, Survivor 2018 ‘in en hızlı, en güçlü, en hırslı yarışmacılardan oluşacağını ve bu durumdan korktuğunu ancak bu durumu umursamadığını söyledi. Survivor 2018 All Star’daki rakiplerine meydan okuyan Sema Aydın: Korkuyorum ama umurumda değil! dedi. İşte Sema Aydemir’in Survivor Türkiye hesabından paylaştığı o video..

GEÇEN YILIN ŞAMPİYONU KİMDİ?

Survivor 2017 büyük finali Kıbrıs'ta gerçekleşti. Finale kalan Adem Kılıççı ve Ogeday Girişen arasında survivor 2017 şampiyonluğu için SMS oylaması yapıldı. Kıbrıs’ta yapılan finale bugüne dek bütün elenen yarışmacılar da katıldı. Yapılan halk oylamasının ardından Survivor 2017’nin şampiyonu belli oldu. Survivor 2017’nin şampiyonu gönüllüler takımını temsil eden Ogeday Girişken oldu.

ÜNLÜLER PROFESYONEL SPORCU OLDU

Acun Ilıcalı'nın son dönemde Ünlüler ve Gönüllüler yarışmacılarını belirlerken tercih ettiği isimler de bunun bir göstergesi. Alanında profesyonel sporcuların Survivor mücadelesi verdiği Dominik'te gerçekleşen bu televizyon şovu özellikle son yıllardaki yarışmacı skalası da göz önüne alındığında artık tam anlamıyla bir televizyon şovu değil profesyonel sporcuların yeteneklerini sergilediği bir arena haline geldi. Zaten çetin bir mücadele içinde geçen yarışmaların ardından sezon sonunda final koltuğunda oturan isimlerin arasında mutlaka profesyonel sporcuların olduğu görülüyor.

ACUN ÇITAYI YÜKSELTİYOR

Ilıcalı, 2018 yılında başlatacağı yeni sezonun yarışmacı kadrosuna giren isimleri yavaş yavaş açıklamaya başladı. Gönüllüler takımında performans sergileyecek üç ismi sosyal medya hesabından açıklayan Acun Ilıcalı'nın tercih ettiği isimlerse; Sema Aydemir (Atlet), Nagihan Karadere (Atlet) ve Merve Aydın (Atlet) oldu. Üçü de profesyonel sporcu olan bu isimler, Survivor'un adrenalin ve mücadele ruhuna çok daha fazla katkı sağlayacak gibi görünse de yarışmanın kadrosunda bulunan diğer isimlerin işi zorlaşacak gibi görünüyor.